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羽球世錦賽》周天成拍落台裔舒之顥闖16強 下一輪強碰大魔王安賽龍

2023/08/23 07:00

周天成。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第10的台灣一哥周天成今凌晨在世界羽球錦標賽，以21：8、21：12擊敗世界排名104的台裔美籍球員舒之顥，霸氣挺進男單16強，接下來將挑戰世界球王丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen），期待能複製3月瑞士公開賽的贏球戲碼。

周天成去年世錦賽打進4強，締造台灣男單最佳成績，本屆首輪先拍落瓜地馬拉科登（Kevin Cordon），連6屆參賽至少都打進32強。

次輪遇上雙親都是台灣人的舒之顥，周天成開賽就連下7分，隨後再以13：1猛攻，霸氣先下一城。小天在第二局克服3：5落後，帶著11：9進入技術暫停，再來又是9：1攻勢，漂亮以直落二挺進16強。

周天成本屆想更上層樓，卻在16強遇到大魔王安賽龍，他過去世錦賽在2014年鍍銅，2017、2022年則一舉摘金，如今將尋求生涯第3面金牌及2連霸。小天生涯20次交手安賽龍僅取3勝，今年在瑞士公開賽4強直落二扳倒龍王，但6月印尼公開賽交鋒以5：21、19：21吞下敗仗。

女雙方面，合庫組合許雅晴／林琬清在64強以21：4、21：5擊敗模里西斯組合，32強遭遇去年亞軍南韓組合孔熙容／金昭映。

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