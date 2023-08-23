田徑世錦賽》力壓群雄！奧運跳高金牌義國帥哥坦貝里奪生涯首金

坦貝里。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕在匈牙利布里斯本舉行的2023年世界田徑錦標賽，男子跳高決賽上演神仙打架戲碼，東京奧運跳高金牌義大利帥哥坦貝里（Gianmarco Tamberi）、美國跳遠、跳高雙棲名將哈里森（JuVaughn Harrison）都跳過2公尺36，最終由坦貝里抱回生涯首面世錦賽金牌。

31歲坦貝里在前年東京奧運以2公尺37摘金，本屆也是世錦賽奪金熱門，不過男子跳遠高手如雲，除了坦貝里、哈里森，還有東京奧運並列金牌、世錦賽3金得主卡達名將巴爾辛（Mutaz Essa Barshim）、古巴薩亞斯（Luis Zayas）、德國波提（Tobias Potye）。

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坦貝里、哈里森、巴爾辛都從2公尺25起跳，薩亞斯則提前於2公尺20登場，雖然第一跳失敗，但第二跳就修正問題並成功躍過，波提是2公尺20一跳就過，決賽共7位選手躍過2公尺29，這也是台灣的全國紀錄高度。

坦貝里、哈里森、巴爾辛、薩亞斯、波提都跳過2公尺33，其中坦貝里、哈里森、巴爾辛、薩亞斯一跳過關，高度升到2公尺36剩坦貝里、哈里森成功，由坦貝里、哈里森廝殺。

坦貝里在2公尺38兩次挑戰失利，但哈里森則三跳都失敗，坦貝里最後挑戰2公尺40也沒成功，不過由於2公尺36一跳就過，哈里森第二跳才成功，坦貝里成功抱回生涯首面世錦賽金牌，哈里森銀牌、巴爾辛銅牌。

哈里森。（美聯社）

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