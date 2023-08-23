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MiLB》教士將17歲天才捕手升上2A！ 總管親自解釋緣由

2023/08/23 07:44

年僅17歲的薩拉斯被教士隊升到2A。（圖片取自小聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊近期將年僅17歲的百大新秀第5名捕手薩拉斯（Ethan Salas）直升2A，教士總管裴勒（A.J. Preller）也解釋為什麼會這樣做的原因。

薩拉斯是今年度的國際頭號大物，教士隊在1月以560萬美元（約新台幣1.79億），近乎全部的簽約金額度（教士有580萬美元）將他簽下，在進入職棒體系後薩拉斯也快速晉升，在春訓時薩拉斯曾與達比修有搭檔，並獲得這位資深投手的好評。

本季薩拉斯直接從1A出發，在48場比賽繳出.267/.350/.487的打擊三圍，敲出9轟，隨即球隊就將他升級到高階1A，在那裡薩拉斯9場出賽，打擊三圍只有.200/.243/.229且沒有開轟，不過教士依舊選擇在美國時間8月22日把他升上2A。

在先前大聯盟公布的百大新秀排行榜當中，薩拉斯一口氣就竄升到第5名的位置，成為拿下這個名次的史上最年輕球員。總管裴勒對於薩拉斯的快速晉升做出簡單的解釋：「他目前擁有的技術比同年齡的人還要更加進階。但同時，把人圍繞在一些比你更好的球員當中，就是我們團隊在討論的事情。讓一個渴望挑戰且將職業道德與技術水準結合在一起的人，贏得這個機會。」

不過由於薩拉斯在高階1A所繳出的成績並不優異，讓教士目前的選擇受到許多質疑，薩拉斯在升上2A後，也成為自2014年的 Michael De León後第二位年僅17歲的球員，裴勒對此表示：「他是個我們球隊認為他能夠接受挑戰的人。」

裴勒表示薩拉斯將會與2A的球員一起打球，同時獲得小聯盟季後賽的機會。「有點類似他先前的經歷，他在冬季聯盟打球然後前往春訓，我認為這只是在他成長的道路上，給他更多的機會去看一些更高等級的投手與球員。」

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