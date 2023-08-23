晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》為了季後賽拚了！手傷未癒仍決定歸隊 楚奧特：我們還沒有放棄

2023/08/23 08:11

大谷翔平和楚奧特。（資料照，本報合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）休養1個多月後終於歸隊，將在今天主場與紅人的比賽中擔任第2棒中外野手，與大谷翔平攜手出擊。楚奧特受訪時坦言，打擊的時候手還是會酸痛，但為了季後賽還是想拚。

楚奧特7月4日對戰教士時打擊傷到左手腕，導致左手鉤狀骨骨折，休養了7週後才歸隊，楚奧特受訪時坦言，受傷的部位至今還是會痠痛，但自己還能忍受，醫生也囑咐他千萬不能再受傷了。

在楚奧特缺席的情況下，天使打出16勝22敗的成績，過去18場更輸掉11場比賽，天使目前戰績為61勝64敗，距離手握美聯最後一張外卡名額的水手有著9場的勝差，晉級季後賽的機會可說是十分渺茫。

「我們還沒有被淘汰，」楚奧特表示，他以前看過很多瘋狂的事情，球隊還沒有放棄季後賽，所剩的比賽不多了，希望每場比賽都能上場。

天使總教練奈文（Phil Nevin）對於楚奧特的回歸相當開心，「很高興能看到他的名字出現在先發打線中，這對我們來說是好消息，陣中有些球員還沒有跟他一起並肩作戰過，他的歸隊對球隊是一大強心針。」奈文將大谷翔平排在楚奧特的後面，他認為這兩人在打線中會產生不一樣的化學效應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。