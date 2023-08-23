MLB》為了季後賽拚了！手傷未癒仍決定歸隊 楚奧特：我們還沒有放棄

大谷翔平和楚奧特。（資料照，本報合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）休養1個多月後終於歸隊，將在今天主場與紅人的比賽中擔任第2棒中外野手，與大谷翔平攜手出擊。楚奧特受訪時坦言，打擊的時候手還是會酸痛，但為了季後賽還是想拚。

楚奧特7月4日對戰教士時打擊傷到左手腕，導致左手鉤狀骨骨折，休養了7週後才歸隊，楚奧特受訪時坦言，受傷的部位至今還是會痠痛，但自己還能忍受，醫生也囑咐他千萬不能再受傷了。

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在楚奧特缺席的情況下，天使打出16勝22敗的成績，過去18場更輸掉11場比賽，天使目前戰績為61勝64敗，距離手握美聯最後一張外卡名額的水手有著9場的勝差，晉級季後賽的機會可說是十分渺茫。

「我們還沒有被淘汰，」楚奧特表示，他以前看過很多瘋狂的事情，球隊還沒有放棄季後賽，所剩的比賽不多了，希望每場比賽都能上場。

天使總教練奈文（Phil Nevin）對於楚奧特的回歸相當開心，「很高興能看到他的名字出現在先發打線中，這對我們來說是好消息，陣中有些球員還沒有跟他一起並肩作戰過，他的歸隊對球隊是一大強心針。」奈文將大谷翔平排在楚奧特的後面，他認為這兩人在打線中會產生不一樣的化學效應。

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