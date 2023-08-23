MLB》戰績不佳的白襪開鍘了！ 兩大主管被炒魷魚

白襪總管哈恩。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕本季表現不佳的白襪在今天開鍘管理階層，將球隊執行副總裁威廉斯（Ken Williams）以及總管哈恩（Rick Hahn）兩人一起炒魷魚。

白襪隊老闆蘭斯多夫（Jerry Reinsdorf）在聲明中表示，「最終，在職業運動中，以結果為導向的陳腔濫調是正確的。儘管我們很享受這個球團過往的成功，而且在進入重建窗口時保持樂觀，但今年在各個層面上都是非常令人失望的。這也讓我得出結論，對這個組織來說，想前進就是要在管理階層做出改變。」

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白襪在今年表現不佳，僅拿下49勝76敗的成績，落後給龍頭雙城16場勝差，在過去的10年他們僅有一次明顯的重建，曾在2020年與2021年打進季後賽，不過加起來只贏了兩場，去年白襪以81勝81敗的五成戰績坐收，但今年卻因為球隊內部功能失調而表現不佳。

本季白襪糟糕的狀況或許能從前牛棚投手米德爾頓（Keynan Middleton）在轉隊後的言論窺知一二。米爾德頓在透過交易轉隊至洋基後，直言球隊內部許多人都照著自己的方式做事，不僅毫無規矩可言，甚至有新秀在比賽中打瞌睡。該言論後續讓當時還是總管的哈恩和白襪總教練葛里佛（Pedro Grifol）回應反駁米德爾頓的指控，但同時也坦言球隊確實面臨一些內部問題。

前白襪投手米德爾頓。（資料照）

威廉斯在1992年就為這支球團工作，在2012年被升職為執行副總，同年球隊也將哈恩升到球隊總管，不過在哈恩接手後的前5年球隊都未能打進季後賽，他們也展開重建，直到2020年才重返季後賽，2021年他們更換教練為拉魯薩（Tony La Russa）並再度挺進季後賽，但隔年拉魯薩因身體問題再度退休，白襪也未能在去年挺進季後賽，在今年更是表現得相當差勁。

白襪老闆坦言，開除威廉斯與哈恩對他來說是相當困難的決定，因為兩人都相當具有才華且在這個球團效力很多年。「Ken就像是我的兒子，而我總是將他視為我的家人。我想要親自感謝Ken跟Rick為芝加哥白襪做的一切，在他們效力球團期間贏得2005年世界大賽冠軍，多次晉級季後賽。我對他們只有極大的敬意，感謝他們在這幾年為白襪的奉獻。」

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