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U18世界盃》日本隊無大谷學弟、卻有「美白王子」 日媒分析選才考量

2023/08/23 09:11

慶応高校外野手丸田湊斗。（產經體育提供）

〔體育中心／綜合報導〕2023年U18世界盃棒球賽將於8月31日起在台灣開打，日本隊昨天公布20人名單，高校通算140轟的花卷東高校強打佐佐木麟太郎等重砲手，意外沒有入選。日媒《體育報知》分析，這支日本隊在選材上更注重擴大戰術變化，而且比賽日程非常緊湊，因此選了多達9名投手。

佐佐木麟太郎是大聯盟天使隊日本球星大谷翔平的學弟，除了他在內，還有広陵高校野手真鍋慧，以及九州国際大附屬高校野手佐倉侠史朗，這3名高中強打都沒有入選U18世界盃日本代表隊。

《體育報知》指出，明徳義塾監督、同時也是U18日本隊監督馬淵史郎，其所率領的球隊以小球風格聞名，這支U18日本隊有幾位能展現出這種風格的選手，包含仙台育英外野手橋本航河，以及擁有「美白王子」之稱的慶応高校外野手丸田湊斗，兩人上壘率高、皆具備速度，並擁有出色的棒球頭腦。

U18世界盃日本代表隊20人名單中，有9人是投手，比去年多了2人，因為賽程緊湊，更加強投手陣容。其中，來自大垣日大高校的矢野海翔是名左手側投，挑選出這種為數不多的非常規投手是馬淵監督的風格。

丸田湊斗是慶応高校是球隊開路先鋒，身高174公分、體重73公斤，擁有50公尺5秒9的快腿。丸田湊斗目前在夏季甲子園出賽4場，共16打數敲7安，包含1支二壘安打、1支三壘安打，跑出3次盜壘成功，打擊率為4成43，上壘率高達5成26。

丸田湊斗不但擁有帥氣臉蛋，其白皙的皮膚也引起話題，他曾受訪說道，由於自己的體質關鍵，皮膚容易變紅且刺痛，因此會塗上防曬乳霜。

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