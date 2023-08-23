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MLB》50億左投首度優質先發無用 洋基吞9連敗慘寫41年紀錄

2023/08/23 09:54

坎利後援吞敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基休賽季砸6年1.62億美元（約新台幣50億）簽下的明星左投羅冬（Carlos Rodon）今天對國民總算繳出本季代表作，主投6局僅失1分，不過洋基全場僅敲出2支安打，國民終場2：1擊敗洋基，讓洋基吞下自1982年來首次的9連敗。

羅冬在今年與洋基簽下大約後表現不佳，不僅因傷直到7月才首次出賽，在7月4場先發防禦率高達5.75，拿下1勝3敗，進入8月的前兩場先發更慘，加起來6.2局投球就狂失9分，還再度因左大腿拉傷進入傷病名單。

不過今天羅冬從傷病名單回歸後繳出本季第一場優質先發，主投6局被打6支安打，僅因陽春砲失掉1分，只送出1次三振，沒有四壞保送，防禦率下降到6.27。

不過洋基隊今天打線如同死屍，只有9棒捕手羅特維特（Ben Rortvedt）敲出全隊唯二的安打，包含1發陽春砲打回全場唯一一分，儘管國民全場也只靠奇布姆（Carter Kieboom）與阿布拉姆斯（CJ Abrams）的陽春砲得分，但2分就足夠賞洋基隊自1982年來首次的9連敗。

洋基此次的9連敗僅是隊史第8度，若他們明天再不能贏球，將會寫下自1913年以來首次10連敗以上的紀錄。

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