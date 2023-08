MLB》那個法蘭柯我們不要了！光芒小將生涯首轟即是滿貫砲（影音）

巴薩貝生涯首轟就是一發滿貫砲。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕光芒今天在主場火力大爆發,全場狂掃16安,狄亞茲(Yandy Díaz)單場3安猛打賞,進帳2分打點,同時也打回致勝打點,頂上明星游擊手法蘭柯(Wander Franco)空缺的巴薩貝(Osleivis Basabe)生涯首轟就是一發滿貫砲,光芒終場就以12:4逆轉洛磯,收下2連勝。

32歲洛磯左投布拉克(Ty Blach)首局就出現滿壘亂流掉1分,但隊友在2局上幫他打回分數,普洛法(Jurickson Profar)敲出帶有追平分的高飛犧牲打,下一棒 托利亞(Michael Toglia)敲出右外野超前陽春砲,洛磯取得2:1領先。

希瑞(Jose Siri)和狄亞茲分別在3、4兩局都打回1分,光芒以3:2超前,洛磯第6局靠著迪亞茲(Elias Diaz)的安打打回追平分,再靠著暴投拿到超前第4分。

兩隊前6局互有往來,光芒在8局下展現兇猛火力,單局一共輪了13個人次,出現8支安打,包括狄亞茲的致勝安打和巴薩貝的左外野滿貫砲,單局灌進9分甩開洛磯,終場以12:4大勝。

光芒22歲明星游擊手法蘭柯日前被爆出與14歲少女過從甚密,稍早遭大聯盟處以停職的行政處分,巴薩貝頂上空缺,他今天單場雙安灌進4打點,在第8局先是敲出內野安打,後來再敲出滿貫砲,這也是他生涯首轟,他也是隊史第3位首轟即是滿貫砲的光芒球員,前兩位分別是邁爾斯(Wil Myers)和維蘭迪亞(Jorge Velandia)。

The only kind of home run Osleivis Basabe knows how to hit is the grand slam variety.



So far, anyway. pic.twitter.com/iJax1q46R1