MLB》那個法蘭柯我們不要了！光芒小將生涯首轟即是滿貫砲（影音）

巴薩貝生涯首轟就是一發滿貫砲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒今天在主場火力大爆發，全場狂掃16安，狄亞茲（Yandy Díaz）單場3安猛打賞，進帳2分打點，同時也打回致勝打點，頂上明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）空缺的巴薩貝（Osleivis Basabe）生涯首轟就是一發滿貫砲，光芒終場就以12：4逆轉洛磯，收下2連勝。

32歲洛磯左投布拉克（Ty Blach）首局就出現滿壘亂流掉1分，但隊友在2局上幫他打回分數，普洛法（Jurickson Profar）敲出帶有追平分的高飛犧牲打，下一棒 托利亞（Michael Toglia）敲出右外野超前陽春砲，洛磯取得2：1領先。

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希瑞（Jose Siri）和狄亞茲分別在3、4兩局都打回1分，光芒以3：2超前，洛磯第6局靠著迪亞茲（Elias Diaz）的安打打回追平分，再靠著暴投拿到超前第4分。

兩隊前6局互有往來，光芒在8局下展現兇猛火力，單局一共輪了13個人次，出現8支安打，包括狄亞茲的致勝安打和巴薩貝的左外野滿貫砲，單局灌進9分甩開洛磯，終場以12：4大勝。

光芒22歲明星游擊手法蘭柯日前被爆出與14歲少女過從甚密，稍早遭大聯盟處以停職的行政處分，巴薩貝頂上空缺，他今天單場雙安灌進4打點，在第8局先是敲出內野安打，後來再敲出滿貫砲，這也是他生涯首轟，他也是隊史第3位首轟即是滿貫砲的光芒球員，前兩位分別是邁爾斯（Wil Myers）和維蘭迪亞（Jorge Velandia）。

The only kind of home run Osleivis Basabe knows how to hit is the grand slam variety.



So far, anyway. pic.twitter.com/iJax1q46R1 — Tampa Bay Rays （@RaysBaseball） August 23, 2023

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