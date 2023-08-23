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MLB》不滿好球帶 紅雀明星捕手兩度「畫線」抗議遭趕出場

2023/08/23 10:19

紅雀明星捕手康崔拉斯不滿主審好球帶，當下「畫線」抗議遭驅逐出場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀明星捕手康崔拉斯（Willson Contreras）今天不滿主審好球帶，第7局吞下三振後讓康崔拉斯大發怒火，不但兩度在本壘板「畫線」抗議，還當場摔球棒，遭到驅逐出場。紅雀最後以3比6不敵海盜，紅雀吞下近7戰的第6敗。

紅雀隊在第7局2出局擁有滿壘的大好得分機會，輪到康崔拉斯打擊時，他對前兩顆好球的判決不滿，最後在2好1壞時揮空吞三振，他當下氣得先是用球棒在本壘板外「畫線」抗議主審米勒（Brennan Miller）的好球帶，當下就被驅逐出場。康崔拉斯這時又再走回打擊區再度「畫線」，並摔球棒表達不滿。

紅雀主帥馬摩爾（Oliver Marmol）也上場抗議裁判，也遭到驅逐出場。這是康崔拉斯生涯第8次被趕出場，本季就有兩次遭驅逐出場。

海盜先發右投奧維多（Johan Oviedo）主投5局失1分，摘得本季第7勝；紅雀41歲老投手韋恩萊特（Adam Wainwright）主投4.2局失6分，吞本季第9敗，賽後防禦率高達8.61。

紅雀明星捕手康崔拉斯不滿主審好球帶，當下「畫線」並摔球棒抗議，遭驅逐出場。（美聯社）

紅雀明星捕手康崔拉斯不滿主審好球帶，當下「畫線」抗議遭驅逐出場。（美聯社）

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