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C羅亞冠賽怒吼中國籍裁判 中媒也酸：丟臉丟到國外

2023/08/23 10:28

葡萄牙巨星C.羅納度（圖左）率領沙烏地阿拉伯的艾納斯隊，在亞冠盃附加賽，擊敗阿聯的沙巴布阿赫利，不過賽事期間羅納度因多次被犯規都沒吹，氣得怒槓中國籍裁判傅明。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕葡萄牙足球巨星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）率領沙烏地阿拉伯的艾納斯隊，在亞冠盃附加賽以4比2擊敗阿聯的沙巴布阿赫利，不過賽事期間羅納度及隊友因多次被犯規都沒吹，氣得怒槓中國籍裁判傅明，中媒在報導此事時也大酸「中超裁判丟臉丟到國外」。

葡萄牙巨星C.羅納度率領沙烏地阿拉伯的艾納斯隊，在亞冠盃附加賽，擊敗阿聯的沙巴布阿赫利，不過賽事期間羅納度因多次被犯規都沒吹，氣得怒槓中國籍裁判傅明。（圖擷自網易體育）

針對這場賽事，中媒「網易體育」刊出多則報導及評論，據指該場比賽為中國裁判組負責，傅明雖擔任主裁但多次的裁判引發爭議，在網路上球迷紛紛留言質疑，裁判為何針對羅納度，在賽事期間羅納度也曾多次表達不滿。

葡萄牙巨星C.羅納度（圖左）率領沙烏地阿拉伯的艾納斯隊，在亞冠盃附加賽，擊敗阿聯的沙巴布阿赫利，不過賽事期間羅納度因多次被犯規都沒吹，氣得怒槓中國籍裁判傅明。（法新社）

據指爭議判決包含，羅納度在開場9分鐘就先闖入對手禁區，並在2人包夾下倒地，但傅明沒有任何表示。在半場補時階段，羅納度射門時球疑似打到阻攔對手的手臂，之後突入禁區被撞倒，傅明也依舊沒有判罰球，不滿的羅納度一度上前貼臉質問傅明及其率領的裁判組，表達心中強烈不滿。到了下半場，艾納斯隊的前鋒馬內兩度被對手推倒、踢翻在地，傅明也依舊沒有判罰。

葡萄牙足球巨星C.羅納度率領沙烏地阿拉伯的艾納斯隊，在亞冠盃附加賽以4比2擊敗阿聯的沙巴布阿赫利。（法新社）

諸多裁判爭議連中國網友也看不下去，怒批「中國裁判火爆全球，禁區各種倒地就是不吹」、「中國裁判還是別執法國際賽了，太丟人了」、「確實是不公平，幾個裁判眼瞎了」、「中國足球隊和中國足球裁判丟人丟到國際賽場了」。

「網易體育」數則的報導標題也寫下「傅明3分鐘2次爭議判罰！ 38歲C羅暴怒：向中超名哨咆哮+貼臉式質問」、「傅明火到國外！中超名哨5次拒判點球，引C羅暴怒，險毀總裁亞冠夢」、「C羅進亞冠正賽！從暴怒到微笑，中超裁判丟人丟到國外：名哨火了」、「外網球迷怒噴傅明領銜裁判組：真該查查這裁判！他毀了這場比賽」等。

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