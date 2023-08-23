MLB》95億的價值！ 透納再見安打助費城人逆轉巨人（影音）

T.透納敲出再見安打。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人以11年3億美元（約新台幣95.8億）簽下的明星游擊手透納（Trea Turner），今天在前4打數沒有敲安還苦吞2K，不過卻在最重要的打席建功，敲出投手方向的強襲再見安打，幫助費城人以4：3逆轉巨人奪下2連勝。

巨人今天開箱22歲大物左投哈里森（Kyle Harrison），他也成為自2011年的邦賈納（Madison Bumgarner）以來最年輕的巨人先發。哈里森在首局賞透納生涯首K後，馬上被哈波（Bryce Harper）的2分砲震撼教育，最終留下3.1局被敲出5支安打，送出5次三振，1次四壞保送的成績無關勝敗。

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巨人在1上先馳得點，1下被哈波兩分彈反超後，5上佩德森（Joc Pederson）敲出二壘安打幫助巨人以3：2要回領先，兩隊分差維持到9局下半，巨人也派出他們本季不動終結者多法爾（Camilo Doval）登板關門。

多法爾面對首名打者史多特（Bryson Stott）就投出觸身球保送，接著解決掉卡夫（Jake Cave）後被馬許（Brandon Marsh）敲安形成一、三壘有跑者的局面，多法爾在面對下棒的史瓦柏 （Kyle Schwarber）時，馬許快腿盜上二壘，巨人順勢故意四壞保送史瓦伯擠成滿壘來對決今天表現不佳的透納，然而多法爾卻被透納敲出投手方向擊球初速104英哩的強擊球，多法爾用手套碰到卻無法攔下，更因此改變球的軌跡導致穿越內野防區，形成一支2分打點的再見安打，終場費城人就以4：3逆轉巨人。

費城人與巨人是國聯外卡爭奪戰的競爭者，費城人在收下2連勝後以69勝57敗續居國聯外卡第一的位置，而巨人在輸球後，戰績落到與響尾蛇相同，並列外卡第三，落後給國聯外卡第二的小熊0.5場勝差。

費城人擊敗巨人收下2連勝。（美聯社）

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