威廉波特少棒》「女版大谷」連3場敲安 將挑戰高懸25年紀錄

韋芙連續3場敲安，有望挑戰賽史女球員最多安打的紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕第76屆世界少棒聯盟世界少棒錦標賽在賓州威廉波特（Williamsport）舉行，代表美國東南區的田納西州隊今天以2：1擊敗代表美國山脈區內華達州隊。而田納西州隊的12歲天才少女韋芙（Stella Weaver）敲出本屆的第3支安打，創下賽史美國女球員最多安打的紀錄。

代表美國東南區的田納西州隊的韋芙，是威廉波特少棒賽史上第22位參賽的女球員，而過去4年每一屆都有女球員參賽的紀錄，也是本屆唯一1位女球員。

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韋芙連續3場比賽都各敲出1支安打，她也成為自2021年Ella Bruning以來首度敲出安打的女球員，她在此賽事目前共累積3安，已經刷新美國女球員最多安的紀錄，距離日本女球員Sayaka Tsushima在1998年創下的4支安打賽史紀錄只差1支。

值得一提的是，韋芙曾在對戰代表美國西北區的華盛頓州隊的比賽中先發投球，主投1局被敲2支安打失3分，另有1次三振，最快球速達68英哩（109公里），但球隊終場以2：6輸球，她也無法成為自2014年Mo’ne Davis之後，再度奪下勝投的女球員。

韋芙日前受訪時也透露自己的偶像是天使日籍二刀流球星大谷翔平，她更表示，自己會喜歡大谷翔平是因為她也是二刀流球員。

韋芙在本屆威廉波特少棒賽曾經投打二刀流。（美聯社）

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