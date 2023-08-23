中職》樂天女孩大都會台灣日前參訪 籃籃搞笑「被交易」

籃籃（中）。（樂天桃猿提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕樂天桃猿把樂天女孩CEO籃籃交易到大聯盟！？今天抵達大都會花旗球場參加台灣日的樂天女孩由籃籃領軍，在大都會的場地來個搞笑加盟儀式，跟上最近台灣中華職棒的交易風，樂天女孩們合影留念，期待台灣日順利完成。

本季大聯盟最後一個台灣日活動在紐約拉開序幕，27日大都會隊舉行，也是最盛大的台灣日。大都會隊邀請樂天桃猿球團領隊浦韋青以及樂天女孩赴美共襄盛舉，樂天女孩由隊長籃籃領軍，巫苡萱、Yuri 、孟潔、林襄、雅涵、副總監小帆和團長壯壯今抵達花旗球場接受球團專屬導覧，準備為主場帶來的精彩賽前表演。

請繼續往下閱讀...

樂天女孩到美國第一站即安排抵達花旗棒球場參觀以及感受美網US OPEN會外賽。雖然不是第一次踏上美國大聯盟的球場，但此行的樂天女孩仍感到十分興奮，也準備了七夕玫瑰花送給大都會接待人員。對於可以容納4.5萬人的花旗球場可以想像到滿場的壯觀，大都會也安排包廂導覽迎接這支台灣最有人氣的職業運動啦啦隊，台灣日當天她們也將首度站上內野表演舞台。

花旗球場特效控制室特別為樂天女孩開放參觀，工作人員還告訴籃籃按下全壘打大蘋果的按鈕在哪。「大都會隊台灣日是最盛大的，如果可以看到千賀投手就更讚了！受邀為官方表演就表示樂天女孩的品牌受到肯定，感謝樂天桃猿以及大都會球團的安排。」籃籃說。

籃籃。（樂天桃猿提供）

樂天女孩抵達花旗球場接受球團專屬導覧，準備為主場帶來的精彩賽前表演。（樂天桃猿提供）

樂天女孩抵達花旗球場接受球團專屬導覧，準備為主場帶來的精彩賽前表演。（樂天桃猿提供）

樂天女孩抵達花旗球場接受球團專屬導覧，準備為主場帶來的精彩賽前表演。（樂天桃猿提供）

樂天女孩抵達花旗球場接受球團專屬導覧，準備為主場帶來的精彩賽前表演。（樂天桃猿提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法