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籃球》巴哈馬招募戈登終結阿根廷奧運夢 傳奇國手痛批FIBA不公

2023/08/23 11:38

巴哈馬招募戈登擊敗阿根廷打進奧運資格賽，前阿根廷國手諾西歐尼質疑FIBA不公平。（資料照，圖取自FIBA官網）

〔體育中心／綜合報導〕巴哈馬日前在奧運資格賽美洲區預選賽中，擊敗了美洲強權阿根廷，挺進了明年的奧運資格賽，也讓阿根廷繼2004年後首度無緣奧運，對此打滾NBA多年的阿根廷傳奇球員諾西歐尼（Andres Nocioni）就發文痛批FIBA，質疑他們放行巴哈馬招募戈登（Eric Gordon），大大增強了巴哈馬的實力。

巴哈馬這次陣中擁有艾頓（Deandre Ayton）、希爾德（Buddy Hield）以及戈登等NBA球員，其中爭議較大的是，戈登在2010年已經代表美國出戰過世錦賽（世界盃前身），但FIBA以有助於發展籃球國家為由，開特例放行戈登代表巴哈馬出賽。

諾西歐尼在X上發文痛批，質疑FIBA的公平性，他表示巴哈馬招募戈登比較像是俱樂部在簽球員，不是國家隊該出現的事情，呼籲FIBA應該改正。

巧合的是，戈登在美洲區預選賽決賽中狂砍27分，並在第4節末跳出來接掌比賽，直接阻斷了阿根廷打進奧運的希望，隨後才引來諾西歐尼不滿。戈登這次美洲區預選賽平均得分高達20.3分，儘管已經是34歲的老將，但NBA等級身手，仍然成功率領巴哈馬出線。

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