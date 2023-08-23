MLB》要紅襪教頭「滾開！」 韋蘭德為電子暗號裝置問題噴垃圾話

韋蘭德。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人40歲強投韋蘭德（Justin Verlander）今天交出6局無失分好投，投出回到休士頓後最好的表現，幫助太空人以7比3擊敗紅襪。近期中止3連敗的太空人拿2連勝，而紅襪則是吞2連敗。

不過，比賽中發生小插曲，韋蘭德在第2局要登板投球時，疑似電子暗號裝置PitchCom出現問題，要求更換。根據現場播報人員指出，韋蘭德一開始要求更換的PitchCom，卻是拿到西班牙語版本的PitchCom，因此又透過球僮把它送回休息室，更換成英語版的PitchCom，這也讓比賽被延遲。

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紅襪總教練柯拉（Alex Cora）這時上場和主審爭論，認為這應該要自動判一顆壞球，這似乎讓韋蘭德不太開心，韋蘭德這時開嗆柯拉，「滾開，Alex。」有趣的是，韋蘭德曾和柯拉在2017年太空人隊時期共事。

韋蘭德今主投6局賞9次三振，被敲5支安打沒有掉分，另有1次保送，摘得今年第9勝，賽後防禦率降至3.19。太空人全場有8支安打，塔克（Kyle Tucker）有一發兩分砲，辛格頓（Jon Singleton）2安2打點。

紅襪先發投手霍克（Tanner Houck）主投5局失3分，吞本季第7敗。紅襪全場也發生3次守備失誤；此外，「故事哥」史托利（Trevor Story）今4打數敲1安，本季打擊率僅1成91；另外，柯拉今天在第7局為好球帶向抗議主審，遭到驅逐出場。

Justin Verlander tells Alex Cora to fuck off pic.twitter.com/2CHnuDBa5w — Jomboy Media （@JomboyMedia） August 23, 2023

紅襪教頭柯拉上場抗議，被趕出場。（法新社）

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