MLB》超越邦茲的最狂腿砲！ 紅人大物寫123年史詩紀錄（影音）

克魯茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人五拍子大物克魯茲（Elly De La Cruz）近期手感降溫，不過今天依舊在對天使的比賽於首局寫下一項超越邦茲（Barry Bonds）的史上最驚人紀錄。

克魯茲在首局選到四壞保送後，用快腿盜上二壘，於生涯第64場比賽就達成新秀年10轟、20盜的紀錄，超越邦茲在新秀年的65場，成為自1900年以來史上最快，花最少場次達成10轟、20盜的球員。

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Elly De La Cruz has 10 homers and 20 steals through 64 games, the quickest ever to reach that mark! pic.twitter.com/ZbOtvdPRMK — MLB （@MLB） August 23, 2023

本季克魯茲在登上大聯盟後就不斷展現他恐怖的身體能力，不僅用97.9英哩與99.8英哩的傳球，兩度改寫聯盟史上最快助殺紀錄，還曾在7月9日與釀酒人的比賽，單局連盜3個壘包，成為自1969年卡魯（Rod Carew）首位在同一名隊友打擊時連盜三個壘包回本壘的球員，同時也是自1920年後單局三次盜壘的最年輕球員。

不過克魯茲在6月初登大聯盟並繳出.307/.358/.523的打擊三圍後表現便開始下滑，7月單月只有.238/.277/.410的表現，本月打擊率只有2成19，整季打擊率下滑到2成55。

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