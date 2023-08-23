晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》超越邦茲的最狂腿砲！ 紅人大物寫123年史詩紀錄（影音）

2023/08/23 11:25

克魯茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人五拍子大物克魯茲（Elly De La Cruz）近期手感降溫，不過今天依舊在對天使的比賽於首局寫下一項超越邦茲（Barry Bonds）的史上最驚人紀錄。

克魯茲在首局選到四壞保送後，用快腿盜上二壘，於生涯第64場比賽就達成新秀年10轟、20盜的紀錄，超越邦茲在新秀年的65場，成為自1900年以來史上最快，花最少場次達成10轟、20盜的球員。

本季克魯茲在登上大聯盟後就不斷展現他恐怖的身體能力，不僅用97.9英哩與99.8英哩的傳球，兩度改寫聯盟史上最快助殺紀錄，還曾在7月9日與釀酒人的比賽，單局連盜3個壘包，成為自1969年卡魯（Rod Carew）首位在同一名隊友打擊時連盜三個壘包回本壘的球員，同時也是自1920年後單局三次盜壘的最年輕球員。

不過克魯茲在6月初登大聯盟並繳出.307/.358/.523的打擊三圍後表現便開始下滑，7月單月只有.238/.277/.410的表現，本月打擊率只有2成19，整季打擊率下滑到2成55。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。