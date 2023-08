MLB》超越邦茲的最狂腿砲！ 紅人大物寫123年史詩紀錄（影音）

克魯茲。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕紅人五拍子大物克魯茲(Elly De La Cruz)近期手感降溫,不過今天依舊在對天使的比賽於首局寫下一項超越邦茲(Barry Bonds)的史上最驚人紀錄。

克魯茲在首局選到四壞保送後,用快腿盜上二壘,於生涯第64場比賽就達成新秀年10轟、20盜的紀錄,超越邦茲在新秀年的65場,成為自1900年以來史上最快,花最少場次達成10轟、20盜的球員。

Elly De La Cruz has 10 homers and 20 steals through 64 games, the quickest ever to reach that mark! pic.twitter.com/ZbOtvdPRMK