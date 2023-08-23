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MiLB》林昱珉5.2局9K三振秀！ 教士17歲大物2A首安就是再見安

2023/08/23 11:51

林昱珉今天5.2局失4分，送出2A新高的9次三振。（資料照，圖片取自小聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇2A台灣好手林昱珉，今天對教士先發主投5.2局飆9K失掉4分無關勝敗，教士靠著17歲捕手薩拉斯（Ethan Salas）在延長賽敲出再見安打，以8：7逆轉響尾蛇奪勝。

林昱珉首局就投出三上三下飆2K，次局同樣投出三上三下飆出1K，3局林昱珉再度投出三上三下飆1K，面對首輪打者他投出9上9下飆出4K。

4局林昱珉遭遇亂流，單局被打出三支安打含一支二壘安打失掉2分，不過同時送出2K，5局林昱珉投出一次保送並送出3K，6局林昱珉一開始就被連敲三安掉1分，接著用雙殺取得2個出局數同時再掉1分後退場。

林昱珉今天用102球主投5.2局，被打6支安打只有1支長打，送出9次三振是2A生涯新高，有1次四壞保送，失掉4分都是自責分，防禦率上升到5.12。

林昱珉在8月於2A共4場先發登板，主投20.2局，被安打數是偏高的21安，失掉17分有16分自責分，單月防禦率6.97，不過三振功力依舊，一共送出24次三振，只有8次四壞保送。

教士隊在6下林昱珉退場後再得1分，7下追成6：6平手，兩隊鏖戰到延長賽10局，10上響尾蛇卡斯提歐（Neyfy Castillo）敲安打下超前分，10下教士Nathan Martorella敲安追平比數，並被更換成代跑Connor Hollis，下棒雷耶斯出局後，Hollis盜上二壘，薩拉斯隨後敲出一支右外野方向的二壘安打送Hollis跑回再見分，2A生涯首安就是一支再見安打。

教士17歲大物薩拉斯今天擔任先發7棒捕手，4打數敲出1支安打，打進1分打點，選到1次四壞保送，被林昱珉三振1次，打擊率2成50。

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