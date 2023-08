MiLB》林昱珉5.2局9K三振秀！ 教士17歲大物2A首安就是再見安

林昱珉今天5.2局失4分,送出2A新高的9次三振。(資料照,圖片取自小聯盟官網)

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇2A台灣好手林昱珉,今天對教士先發主投5.2局飆9K失掉4分無關勝敗,教士靠著17歲捕手薩拉斯(Ethan Salas)在延長賽敲出再見安打,以8:7逆轉響尾蛇奪勝。

林昱珉首局就投出三上三下飆2K,次局同樣投出三上三下飆出1K,3局林昱珉再度投出三上三下飆1K,面對首輪打者他投出9上9下飆出4K。

4局林昱珉遭遇亂流,單局被打出三支安打含一支二壘安打失掉2分,不過同時送出2K,5局林昱珉投出一次保送並送出3K,6局林昱珉一開始就被連敲三安掉1分,接著用雙殺取得2個出局數同時再掉1分後退場。

林昱珉今天用102球主投5.2局,被打6支安打只有1支長打,送出9次三振是2A生涯新高,有1次四壞保送,失掉4分都是自責分,防禦率上升到5.12。

林昱珉在8月於2A共4場先發登板,主投20.2局,被安打數是偏高的21安,失掉17分有16分自責分,單月防禦率6.97,不過三振功力依舊,一共送出24次三振,只有8次四壞保送。

教士隊在6下林昱珉退場後再得1分,7下追成6:6平手,兩隊鏖戰到延長賽10局,10上響尾蛇卡斯提歐(Neyfy Castillo)敲安打下超前分,10下教士Nathan Martorella敲安追平比數,並被更換成代跑Connor Hollis,下棒雷耶斯出局後,Hollis盜上二壘,薩拉斯隨後敲出一支右外野方向的二壘安打送Hollis跑回再見分,2A生涯首安就是一支再見安打。

17-year-old Ethan Salas walks it off for his first Double-A hit!@Padres | @missionsmilb pic.twitter.com/SRaD1Pkuur