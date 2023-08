MLB》神鱒+大谷都在還是輸！ 天使菜鳥致命失誤、外卡陷絕望落後

楚奧特回歸與大谷翔平(後)打二、三棒。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕天使今天對紅人一戰迎回「神鱒」楚奧特(Mike Trout),不過菜鳥沙努爾(Nolan Schanuel)卻在5局發生要命失誤導致天使遭紅人單局逆轉,終場以3:4輸球,距離美聯外卡已經落後10場勝差。

紅人在首局就靠麥克連(Matt McLain)陽春砲先馳得點,天使反撲來得很快,2下祖利(Brandon Drury)與摩斯塔卡司(Mike Moustakas)「背靠背」開轟要回2:1領先,4下菜鳥捕手歐哈皮(Logan O'Hoppe)敲出回歸後的首安,同時也是首轟幫助球隊拉開到3:1領先。

請繼續往下閱讀...

Welcome back to the bigs, Logan O'Hoppe! The top @Angels prospect goes deep for his first hit since returning from the IL. pic.twitter.com/Zo51OUO42d

5局上半,先發投手吉歐里多(Lucas Giolito)先投出保送後K掉史岱芬森(Tyler Stephenson),接著佛里朵(TJ Friedl)敲出二壘安打攻占上二、三壘,吉歐里多回穩三振掉麥克連取得第二個出局數,隨後吉歐里多讓克魯茲(Elly De La Cruz)擊出滾地球,眼看就要化解危機,想不到一壘手沙努爾卻發生低級失誤漏球,一口氣讓壘上跑者全部回來追平比數,更慘的是在追平後,下棒的史提爾(Spencer Steer)又補上一支二壘安打,讓克魯茲跑回超前分。

The Angels were one out away from getting out of the fifth inning without any Reds scoring. Then Nolan Schanuel's fielding error allowed two runs to score and tie up the game. pic.twitter.com/XYz33ybmOV