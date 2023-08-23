MLB》坐在休息區突被趕出場 紅襪外野手怨：裁判被保護太多了

紅襪外野手維杜戈在第4局被趕出場後，總教練柯拉上場和主審爭論。

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天在客場以3比7敗給太空人，而且紅襪外野手維杜戈（Alex Verdugo）今天在第4局在休息區時，突然被主審霍伯格（Pat Hoberg）趕出場，讓他大感不解。維杜戈賽後表示，「我沒有得到任何解釋，就只是被趕出去。」

維杜戈被趕出場影片請點此

被問到遭驅逐出場時說了什麼話，維杜戈對此表示，「只是大吼大叫，沒有什麼瘋狂或是不好的話。只是因為你對某人吼叫或是嘁嘁喳喳，並不一定意味著那是關於好球和壞球。」

請繼續往下閱讀...

維杜戈指出，主審看到他講話，當時自己坐在板凳區，甚至不在休息區前方，「我坐下來時說了一些話，有點開玩笑，有點只是為了製造一些噪音，然後他看到了我，就把我趕出去了。」

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）則是說，維杜戈是因為在休息室對主審吼叫，而被趕出場。維杜戈認為，如果一名裁判需要把人趕出場時，需要先給予明確警告，「你需要說，OK，下一個字，下一個我聽到的東西，你就被趕出場。他有一點太快了。」

「我不在本壘板上。」維杜戈指出，「我坐在板凳區，許多人不知道發生什麼，這就是為何令人沮喪，你必須先給出警告。」

維杜戈說，「我個人覺得裁判被保護太多了，尤其在這種狀況下，成為優秀是他的工作的一部分，我理解人為錯誤，不可能每個判決都正確，但當我們讓你知道我們的情況時，不要這麼敏感。你知道我的意思嗎？這是棒球，要有堅強心態去處理這些事。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法