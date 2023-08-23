MLB》雷神對前東家道奇繳優質先發！ 「這是苦樂參半的時刻」

辛德加德對道奇投出優質先發。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕守護者先發「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）今天面對前東家道奇隊繳出6局失3分的優質先發，雖最終無關勝敗，但球隊在比賽後段超前比數，最終以8：3逆轉奪勝，他也在受訪時坦言，這是個苦樂參半的時刻。

上場比賽對紅人僅投4.1局就失6分（5分自責分）的辛德加德，今天對上道奇95球投完6局，被敲出4支安打含史密斯（Will Smith）的全壘打，失掉3分都是自責分，送出4次三振與1次四壞保送，自美國時間4月19日以來，再度投出優質先發，而當時他身穿的正是道奇隊的藍白戰袍。

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辛德加德退場時守護者還以2：3落後，不過在7局道奇先發米勒（Bobby Miller）退場後，關（Steven Kwan）對後援投手弗格森（Caleb Ferguson）敲出適時安打追平比數，賽前12支0的拉米瑞茲（Jose Ramirez）敲出超前安打，卡胡（Kole Calhoun）緊接在後敲出一發3分砲，一口氣助守護者灌進5分大局超前，8下守護者再添1分保險分，終場以8：3擊敗道奇，終結近期的2連敗，不過道奇也僅是吞下8月20場比賽中的第3敗。

拉米瑞茲敲出超前安。（法新社）

賽後辛德加德說道：「對陣道奇是個苦樂參半的時刻，因為我在那裡結識很多朋友與兄弟。我想起那時的好時光，同時也有壞的。我會想起我在那邊表現得並不成功。而來到這邊有個不錯的重置，我認為對我來說是很好的。」

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