MLB》加倫6局11K奪第14勝並列勝投王 響尾蛇賞給遊騎兵6連敗

響尾蛇王牌加倫繳出6局11K失1分的優質先發，幫助球隊拉出一波4連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇王牌投手加倫（Zac Gallen）今天在主場對戰遊騎兵，繳出6局11K失1分的優質先發，率隊以6：3贏球，賞給遊騎兵6連敗，加倫也拿下本季最多的14勝，與小熊史帝爾（Justin Steele）和勇士史崔德（Spencer Strider）並列勝投王。

遊騎兵先發右投葛雷（Jon Gray）2局下遭遇亂流，單局挨4安狂失3分，反觀響尾蛇王牌加倫前5局有效封鎖遊騎兵打線，力保不失分，響尾蛇潘姆（Tommy Pham）5局下滿壘敲安，打回第4分，小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）也補上一支右外野高飛犧牲打，幫助響尾蛇取得5：0領先。

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遊騎兵在6局上靠著賈佛（Mitch Garver）的左外野陽春砲破蛋。加倫今天先發6局用90球，被敲7支安打，挨1轟失1分，另外飆出11次三振，還有1次保送，防禦率降至3.11。

台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）6局下用高飛犧牲打，打回第6分，此役單場雙安、1打點，打擊率升至2成75，本季共累積61打點。遊騎兵明星游擊手席格（Corey Seager）7局上掃出帶有2分打點的中外野安打，將差距縮小至3分差，但仍難挽頹勢，響尾蛇牛棚投手尼爾森（Kyle Nelson）、卡斯楚（Miguel Castro）、金克爾（Kevin Ginkel）接力守成，終結者席沃德（Paul Sewald）最後關門成功，收下本季第27次救援成功。

國聯外卡競爭激烈，目前是「6搶3」的局面，費城人以69勝57敗暫居外卡第一，響尾蛇目前以66勝61敗手握最後一張國聯外卡席位，距離第2名的小熊毫無勝差，紅人、巨人和馬林魚仍緊追在後。

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