羽球世錦賽》擊敗「特別的對手」 奧原希望曝狀態離巔峰還很遠

奧原希望。（圖片取自BWF官網）

〔體育中心／綜合報導〕日本前世界球后奧原希望在昨天羽球世錦賽32強，以21：14、21：14直落二擊敗印度名將辛度（PV Sindhu）晉級16強，賽後奧原希望表示，對戰辛度的感覺很特別。

奧原希望過去飽受傷病困擾，在世錦賽贏下的2勝已經超過他今年總和，賽後他被問到右小腿的傷勢時表示，自己的感覺更好了。「我並沒有很緊張，對我來說就是挑戰一個好對手。當我0：9落後時很艱難，但當我拿下第11分後就重拾了信心。」

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辛度曾在2017年的世錦賽決賽與奧原希望大戰111分鐘，最終由奧原希望拿下冠軍，他也在當時成為日本史上首位贏得世錦賽的女單球員，兩人後續也曾在2019年世錦賽冠軍戰交手，而這年則換成辛度奪金。

奧原希望談到對戰辛度的感想時表示：「當我面對他時感覺當然很特別，因為我們過去在奧運與世錦賽交手過，這真的是非常特別的感覺。」兩人生涯一共交手過18次，奧原希望取得10勝8敗優勢。

奧原希望2017年世錦賽奪冠時的對手就是辛度。（資料照，歐新社）

奧原希望表示，現在自己的狀態離巔峰大概只有五到六成左右。

在第一場比賽結束後，奧原希望表示他有很多複雜的情緒，因為那只是他今年的第二場勝利。他表示自己想要珍惜每一場比賽並專注在每次的揮拍與每一分上同時享受其中。

奧原希望坦言，第一場勝利對他來說只是起跑線。「所有人都開始為奧運資格競爭，但我還沒辦法用這樣的感覺去思考。所以這個賽事是我終於開始奧運之旅的地方。」、「過去要能夠站上場對我來說都很艱難，但我很高興可以來這裡，感謝很多人的支持。我還沒有辦法拿出我最好的表現，但我會持續打得更好，特別是為了等待我的球迷。」

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