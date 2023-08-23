MLB》大都會想用「北極熊」換百大新秀第2名大物！明星一壘手回應了

阿隆索。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）今爆料，本季戰績不如預期的大都會，曾在交易大限前嘗試送出當家明星一壘手「北極熊」阿隆索（Pete Alonso），向釀酒人換取百大新秀第2名的19歲大物外野手喬里奧（Jackson Chourio），阿隆索本人也在今賽後對這份報導做出回應。

羅森索指出，火力欠佳的釀酒人願意用喬里奧換取阿隆索來提升打線戰力，而今年清倉大拍賣的大都會差點送出當家重砲，這筆交易近乎成形但最終沒有成交。阿隆索在今天大都會以2：3敗給勇士後才得知此消息，他受訪時強調，自己對身為大都會的一份子感到自豪。

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「我喜歡為這支球隊出賽，我很享受身為大都會的一員，更熱愛以竭盡全力的方式代表這座城市。我愛休息室裡的每個人，當一名大都會球員是我唯一知道的事情。」阿隆索說道。

阿隆索本季曾因觸身球受傷而缺席一段時間，但仍扛出39發全壘打，位居全聯盟第三，也讓阿隆索的交易價值達到最高點。不過《紐約郵報》指出，即便大都會最終留下阿隆索，但他明年季後將成自由球員，然而雙方並沒有任何積極談約的動作，也因此大都會還是有可能在明年將阿隆索交易。

對於是否談過續約事宜，阿隆索與大都會球團皆拒絕回應，阿隆索僅簡單表示，「我不知道未來會發生什麼事，但我現在是大都會的球員，我也非常喜歡，我以每天穿上大都會球衣為榮。」

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