戴資穎出戰女單16強、大谷翔平挑戰本季第11勝 今日賽事預告與轉播

戴資穎。（歐新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有三場賽事轉播，首先是大都會與勇士的國東內戰，大都會派出左投昆塔納（Jose Quintana），勇士推出老將摩頓（Charlie Morton）應戰，目前雙方在前兩場各取得1勝1敗，究竟誰能搶下系列賽勝利，喜愛大聯盟的球迷記得鎖定囉！

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而天使球星大谷翔平，今日在與紅人雙重賽的第一場掛帥主投，他將挑戰本季第11勝；另一場大聯盟賽事為道奇對上響尾蛇，王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）要與菜鳥X.柯瑞（Xzavion Curry）一較高下，究竟誰能贏得這場國西內戰，精彩球賽記得鎖定轉播！

中職部分，今日同樣有兩場賽事，6連勝的味全要碰上昨日上演再見逆轉秀的兄弟，味全由王牌鋼龍對決強投鄭浩均；另一場於台南開打的樂天統一之戰，土投曾仁和要與洋投布雷克同場競技，究竟哪兩隊能笑到最後，千萬不要錯過轉播！

羽球世錦賽正如火如荼進行中，台灣一姐戴資穎今日將出戰女單16強，過招泰國好手李美妙；至於一哥周天成則要面對世界球王丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）；「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵組合，也將在16強對上中國組合歐烜屹／劉雨辰，請球迷們一定要在電視機前，幫台灣好手們加油。

MLB

04:00 紅人@天使 ELEVEN1

07:00 大都會@勇士 緯來體育

07:00 道奇@守護者 愛爾達體育1台

日職

17:00 軟銀@羅德 ELEVEN2

中職

18:35 味全龍@中信兄弟 緯來體育

18:35 樂天桃猿@統一獅 MOMOTV、愛爾達體育1台

羽球世錦賽

18:00、23:00 BWF世錦賽 32強 第1場地 愛爾達體育3台

18:00、23:00 BWF世錦賽 32強 第2場地 愛爾達體育2台

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