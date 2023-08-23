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中職》「阿福」不在了 恰總有話想對兄弟本土捕手說

2023/08/23 18:02

中信兄弟領隊劉志威（左）、總教練彭政閔（右）、福來喜（中）。（資料照，中信兄弟提供）

〔記者羅志朋／台中報導〕上週五新莊和昨天洲際金控大戰，富邦悍將發動8次盜壘全得手，盜得中信兄弟本土捕手群灰頭塗臉，也凸顯8月初中信註銷洋捕手福來喜之後，捕手戰力所出現的落差。

富邦總教練丘昌榮昨賽後透露，有針對對方投手小動作和捕手一些細節執行下達盜壘戰術；今天賽前中信總教練彭政閔說，「對策一定會有，至於是什麼就不多說了，畢竟是我們自己的情報。」恰總強調，每一個問題發生賽後教練團和選手都會再檢討，會更直接了解狀況，至於成效如何還很難講。

本季福來喜盜壘阻殺率高達5成26，中信其他4名本土捕手，包括高宇杰、林吳晉瑋、陳家駒與黃鈞聲，合計盜壘阻殺率僅2成43，其中陳家駒蹲捕，對手發動6次盜壘全得手。

由於這兩年中信主戰捕手是福來喜，恰總坦言，這段期間其他本土捕手比較沒機會在一軍比賽和磨練，「阿福盜壘阻殺率有5成多吧，其他捕手跟阿福比一定會有落差，這些都是我們會去檢討的。」

恰總指出，以目前在一軍的戰力來看，高宇杰是主戰捕手，林吳晉瑋、陳家駒是2、3號捕手，還是會注意其他二軍捕手的狀況。

少了福來喜坐鎮，恰總期待，高宇杰與林吳晉瑋能一起扛起蹲捕重任，也希望兩人能頂住壓力，「當然，陳家駒和黃鈞聲都是老經驗的捕手，他們知道自己重要性在哪裡。」

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