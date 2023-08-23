NBA》誰是接下來的聯盟第一人？勇士一哥柯瑞認為是他

東契奇。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）於2009年進入NBA，當時外界無法預料身材瘦弱的他，竟以神準三分球主宰聯盟，成為史上最偉大神射手，更擠身史上最偉大控球後衛行列。而現年已35歲的柯瑞，在近期的訪談中也點出他認為的下個聯盟第一人。

柯瑞近日在前NBA球星「0號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）的Podcast節目中，聊到下一位在未來十年崛起並主宰聯盟的新星。柯瑞列出幾個名字，包含塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum）與灰狼少主愛德華茲（Anthony Edwards），但其中有個名字脫穎而出，那就是獨行俠的東契奇（Luka Doncic）。

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「Luka現在正在往偉大逐漸邁進的路途上，他在場上的所有特質，能夠不斷地突破各種門檻。希望他不要現在就主宰一切，但當你和他正面交鋒時，你完全可以感受的到。」柯瑞讚賞東契奇。

柯瑞也表示，現在聯盟中充滿了天賦異稟的年輕新星，「從這角度來看，聯盟的前景處於良好狀態。」他也笑著說，希望這些年輕球員不要太快就主宰聯盟，「至少不要是現在，因為我們（勇士）還有很多未完成的任務！」

年僅24歲的東契奇已經進入聯盟6個賽季，過去4個賽季皆入選全明星賽與年度陣容。儘管4年中有3年都在季後賽一輪遊，但他在2021-22賽季曾帶領獨行俠闖進西決，當時的對手正是柯瑞的勇士，東契奇在該系列戰場均砍下32分、9.2籃板和6助攻。

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