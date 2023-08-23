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中職》高宇杰攻擊數據超低迷 恰總解密

2023/08/23 18:10

中信兄弟捕手高宇杰。（資料照，中信兄弟提供）

〔記者羅志朋／台中報導〕福來喜離隊後，高宇杰扛起中信兄弟主戰捕手重任，只是，本季高宇杰攻守數據低迷，110打數擊出22支安打，打擊率2成、上壘率2成54、長打率2成18，全壘打掛零，進帳3分打點，蹲46場其中27場先發，總共蹲了261.2局，盜壘阻殺率2成80，另有2次失誤和1次捕逸。

兄弟總教練彭政閔表示，現階段高宇杰把重心放在守備方面，打擊不會落差太多就好，「這1、2個月宇杰守備進步很多，也跟他溝通很久，他下很多功夫去研究，目前看起來蹲捕還不錯，不管在配球或投手失分上都成長滿多的。」

至於球隊2號捕手，恰總點名年輕的林吳晉瑋能扛起重擔，恰總說，「林吳晉瑋攻優於守，過去以一壘手為主，進職棒球探看過他以前當過捕手，經過溝通他也想當捕手，還滿投入在這一塊的，看得出算是頂尖捕手之一。」

恰總指出，林吳晉瑋優勢在於傳球速，擋球和配球也滿用心做訓練、研究，可以擔任球隊第二號捕手，有機會扛起重任。

林吳晉瑋是2019年U18世界盃台灣冠軍國手，原本守一、三壘，進職棒才改練捕手，本季他蹲捕7場其中4場先發，共蹲32局，盜壘阻殺率3成33，沒有發生失誤。

林吳晉瑋。（記者廖耀東攝）

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