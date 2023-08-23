博爾富少棒》振興原鄉棒運 宜縣新北大豐國小完封對手摘冠

宜縣南澳鄉博爾富盃全國少棒邀請賽，由新北大豐國小摘冠。（圖由大豐國小棒球隊提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕以振興原鄉棒運為宗旨的宜蘭縣南澳鄉博爾富盃全國少棒邀請賽，今天進入決賽，冠軍戰中，新北大豐國小以5比0完封花蓮水源國小，抱走本屆金盃。

宜縣大南澳地區1980年代棒球風氣相當興盛，後來教練流失等諸多因素走下坡，南澳鄉博爾富運動發展協會推動棒球扎根，去年開辦博爾富盃全國少棒邀請賽，「博爾富」是泰雅語山峰之意，歷經多年努力已經開花結果，當地蓬萊國小棒球隊本月打進美國貝比魯斯世界少棒錦標賽奪下亞軍，對小選手產生激勵作用，也為大南澳棒運注入強心針。

請繼續往下閱讀...

今年博爾富盃全國少棒邀請賽有16隊參賽，21日起在南澳鄉金岳及碧候慢壘場比賽，經過3天鏖戰，今天的冠軍之爭由新北大豐國小對上花蓮水源國小，大豐技高一籌勇奪冠軍獎盃，水源國小屈居亞軍，季軍由北市華興國小及宜蘭親子聯盟並列。

博爾富運動發展協會總幹事彭佳志說，大南澳地區棒球風氣逐漸回復，小朋友陸續上場打球，盼長大後成為耀眼職棒球星，博爾富盃賽事被視為實現夢想的第一步，協會歡迎日後有更多小球員參賽，鼓勵他們勇敢追夢。

南澳鄉博爾富盃全國少棒邀請賽在風光明媚的原鄉比賽。（圖由博爾富運動發展協會提供）

大南澳地區蓬萊國小摘下美國貝比魯斯世界少棒錦標賽亞軍，被認為振興原鄉棒運已開花結果。（圖由蓬萊國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法