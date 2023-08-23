田徑世錦賽》楊俊瀚200M預賽20秒82排分組第5 無緣準決賽

楊俊瀚。（資料照，田協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今天在2023年匈牙利布達佩斯世界田徑錦標賽，於男子200公尺預賽跑出20秒82，未能挺進準決賽，也無法寫下歷史新頁，接下來將汲取世錦賽的經驗，持續備戰9月杭州亞運。

楊俊瀚在7月泰國亞錦賽摘下銀牌，並收穫不少積分，靠著世界排名取得世錦賽參賽門票，也是他生涯第二度參賽。

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世錦賽200預賽共分成7組，分組前3名將直接晉級準決賽，另外有3席屬擇優晉級。

楊俊瀚預賽被分在第5組，同組最熟悉對手是今年亞錦賽金牌日本鵜澤飛羽，以20秒34率先衝線，美國好手林賽（Courtney Lindsey）以20秒39名列第2，牙買加德懷爾（Rasheed Dwyer）以20秒40，由3人取得晉級，而楊俊瀚則是跑出20秒82排分組第5，無緣挺進準決賽。

男子跳遠方面，在亞錦賽跳出8公尺40摘金的林昱堂，今日在男子跳遠資格賽表現也欠佳，僅跳出7公尺45，無緣躋身決賽，接下來將持續進行調整瞄準重頭戲亞運。至於牙買加好手皮諾克（Wayne Pinnock）資格賽就跳出創生涯最佳的8公尺54，不僅越過決賽門檻8公尺15，更躍居本季世界第1。

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