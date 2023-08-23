羽球世錦賽》錯過2賽末點 許雅晴／林琬清遭南韓最強女雙逆轉

許雅晴／林琬清。（資料合成照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女雙許雅晴／林琬清今天在2023年世界羽球錦標賽，以21：17、25：27、11：21不敵世界排名第3的南韓第一女雙孔熙容／金昭映，無緣演出驚奇，止步女雙32強。

世界排名25的許雅晴／林琬清在今年5月馬來西亞大師賽曾激戰3局扳倒南韓強敵，如今在世錦賽再度狹路相逢。孔熙容／金昭映是去年世錦賽銀牌組合。

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許雅晴／林琬清首局克服落後，在14：16回敬一波7：1攻勢，漂亮先下一城，挾著第一局率先到手氣勢，許林配第二局9：5領先，但對手畢竟不是省油的燈，不僅取得18：14超前，並取得局點機會，不過台灣組合連續化解對手5個局點，包括林琬清一記幸運翻網球。

多次化險為夷的許雅晴／林琬清，靠林琬清網前重扣取得1個賽末點，可惜金昭映突來一記巧妙小球，讓許雅晴撲倒在地，雙方戰成24：24，再來雙方94拍來回，南韓組合突然當機讓台灣組合又取得1賽末點，只是南韓緊急喊醫療暫停，許林配也錯過2個賽末點，南韓於第6個局點拿下，將戰線延長。

雙方進入決勝局，南韓組合有效壓制許雅晴／林琬清的發揮，帶著11：4領先進入技術暫停，最終台灣組合也無緣上演驚奇，遭到強敵逆轉。

另一女雙鄧淳薫／李佳馨以16：21、15：21不敵日本松山奈未／志田千陽，也無緣挺進16強。

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