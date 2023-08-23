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羽球世錦賽》霸氣出擊！戴資穎力退丹麥女將 生涯8闖女單16強

2023/08/23 21:07

戴資穎。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕在2023年世界羽球錦標賽首輪免戰的台灣一姊戴資穎今晚提拍上陣，以21：16、21：13力退地主丹麥女將克里絲多福森（Line Christophersen），生涯第8次挺進女單16強，明天過招泰國好手李美妙。

世界排名第4的戴資穎在世錦賽最佳成績是2021年銀牌，去年則搶下銅牌，也是台灣首位連兩屆奪牌的選手，本屆則榮膺女單第4種子，首輪不用打，直接挺進32強。

戴資穎生涯僅和世界排名32的克里絲多福森於今年6月新加坡公開賽過招，以直落二收下勝利。

坐擁地主優勢的克里絲多福森開賽就取得9：6領先，而小戴雖一度連下4分超前，但因回球掛網、出界，讓地主女將11：10進入技術暫停，不過戴資穎暫停後手感開始加溫，也讓對手打得疲於奔命，以5：1攻勢取得19：14領先，也成功翻轉戰局先下一城。

經過首局的適應後，戴資穎在第二局打得更是得心應手，以11：4進入技術暫停，在下半局也不給克里絲多福森太多機會，最終就以直落二收下勝利。戴資穎挺進16強後，明日對手將是李美妙。

戴資穎。（Badminton Photo提供）

戴資穎。（Badminton Photo提供）

戴資穎。（Badminton Photo提供）

戴資穎。（Badminton Photo提供）

戴資穎。（Badminton Photo提供）

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