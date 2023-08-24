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MLB》神鱒回歸也未能點燃打線 日媒不解：為何不讓大谷打這棒？

2023/08/24 06:49

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管天使昨日迎來「神鱒」楚奧特（Mike Trout）傷癒回歸，打線也擊出3發全壘打，但最終還是以3：4不敵紅人，二刀流巨星大谷翔平昨役擔任先發第三棒指定打擊，3打數無安打吞2K，僅選到1次保送，日媒也質疑天使為何不讓大谷繼續打第二棒。

天使昨天雖然擊出3支全壘打，但3轟都是陽春砲，總教練奈文（Phil Nevin）賽後也坦言，打線缺乏串聯是輸球最大主因。而歸隊的楚奧特擔任第二棒，大谷則被往後擺到第三棒，期望組成「Troutani」連線，然而事實上大谷也只有在8局下第四打席時有跑者在壘，而楚奧特4打數也僅敲出1支一壘安打。

日媒《Full-Count》以「為什麼沒有將大谷翔平安排在第二棒？」為題撰文指出，本季大谷打第二棒時的打擊率高達0.341，進攻指數為1.217；打第三棒時打擊率就下滑至0.256，進攻指數0.884。考量到楚奧特才剛傷癒歸隊，且左手仍有疼痛感狀況，《Full-Count》認為大谷繼續打第二棒，楚奧特打第三棒也許是不錯的選擇。

《Full-Count》引述《洛杉磯時報》天使隨隊記者瓦倫祖拉（Sarah Valenzuela）的說法，她認為天使或許是根據遇到的球隊來安排打序，但也有可能是因為這是楚奧特歸隊首戰，奈文決定以過往熟悉的打序來應戰。

截至昨日，天使戰績來到61勝65敗，落後美聯第三張外卡的水手已經多達10場，楚奧特與大谷翔平接下來的的表現將至關重要。

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