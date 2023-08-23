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中職》朱育賢致勝3分砲 樂天終止2連敗

2023/08/23 22:28

朱育賢3分砲。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕樂天桃猿陳晨威打出平生涯紀錄的單場4支安打，朱育賢轟出致勝3分砲，梁家榮也開轟，9:3逆轉統一獅，樂天終止2連敗，統一苦吞最近6戰的第5敗。

第1局統一邱智呈擊出二壘方向場地安打，蘇智傑安打攻佔一、三壘，郭阜林滾地球換回1分，1:0領先。

第3局樂天林承飛打出直擊左、中外野全壘打牆的二壘打，帶動一輪猛打，林政華、陳晨威、林立連續安打攻下2分，2:1超前。

3局下統一展開反攻，率先上場的唐肇廷安打，2出局後林益全轟出本季第3支全壘打，3:2再度領先。

林益全兩分砲。（記者李惠洲攝）

第5局樂天陳晨威跑出內野安打，今晚第3安，達成生涯500安里程碑，再盜上二壘，連9次盜壘成功，林立二壘打攻下追平分，統一先發投手克維斯投出觸身球，起用江承峰中繼，被朱育賢轟出3分砲，樂天再以6:3超前。朱育賢本季第10轟，新人球季起連續8年全壘打達到2位數。

第7局樂天梁家榮打出陽春彈，本季第6轟，追平個人單季紀錄，林泓育、成晉安打和林承飛高飛犧牲打追加1分，將比數拉開到8:3。

第8局陳晨威選到四壞球，靠著廖健富安打跑回本壘，比數形成9:3。

樂天黃子鵬先發6局被擊出5支安打失3分，第3局被全壘打後，連續解決9名打者，拿下並列本土投手最多的第6勝，追平隊友陳克羿和中信兄弟鄭浩均。

梁家榮陽春砲。（記者李惠洲攝）

黃子鵬。（記者李惠洲攝）

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