MLB》洋基大物大聯盟初登場就創36年紀錄 主帥再提一大亮點

佩雷拉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨天以1：2敗給國民，吞下自1982年來首次的9連敗，日前從3A叫上的大物外野手佩雷拉（Everson Pereira），3打數沒有安打，選到1次四壞保送，賽後總教練布恩（Aaron Boone）也點出這位超級新秀的一大亮點。

22歲的佩雷拉目前在百大新秀中排在第80名，更是洋基農場第三號新秀，本季在3A繳出打擊率0.312、進攻指數0.937的優異表現，揮棒與擊球充滿爆發力是他的優點，然而揮空率過高是他的最大缺點。不過布恩認為，昨天佩雷拉並沒有去追打一些不好對付的球路，球棒控制也相當不錯。

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布恩回想起春訓時觀察佩雷拉的表現，當時他對佩雷拉是否能在更高水平的大聯盟賽場上，克制自己不要對好球帶以外的大壞球出棒，「他的擊球確實影響著比賽，不過我開始看見他能夠放掉好球帶以外的球了。」

守備方面，佩雷拉在4局上處理瓦格斯（Ildemaro Vargas）擊出的安打時大秀雷射肩，迅速將球傳回內野，刺殺想進佔二壘的瓦格斯。而其餘兩名外野手賈吉（Aaron Judge）與巴德（Harrison Bader）同場也都有助殺跑者的紀錄，創下洋基自1987年後，首度有三位不同的外野手都完成外野助殺。

目前佩雷拉主要鎮守左外野，但如果巴德休季在自由市場被別隊簽下，佩雷拉也可能移防中外野。提及佩雷拉的防守時，布恩強調他在三個外野位置都能表現出色，「這反映出他的運動能力，他的臂力也不錯，角落外野難不倒他。」

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