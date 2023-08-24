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羽球世錦賽》李洋／王齊麟氣走日本組合 16強挑戰大馬衛冕軍

2023/08/24 06:51

李洋／王齊麟晉級16強。（圖片取自臉書）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「麟洋配」李洋／王齊麟今日凌晨在世界羽球錦標賽，以22：20、21：16氣走世界排名18的日本組合古賀輝／齋藤太一，挺進男雙16強。

李洋／王齊麟在4月亞洲錦標賽拿銅牌，但王齊麟4強賽受傷，迄今右大腿仍包緊緊，甚至練球、比賽前都要仔細包紮至少20分鐘，而李洋其實雙腳腳踝也扭傷，傷勢讓兩人狀況急轉直下，甚至台北公開賽爆冷於16強出局。

不過，李洋／王齊麟在7月開始，先於日本公開賽一舉稱王，以及澳洲公開賽挺進4強，世界排名升至12席，證明在國際羽壇仍有競爭力。

李洋／王齊麟生涯4次對戰古賀輝／齋藤太一取得3勝，近一次交手是澳洲公開賽，麟洋配24：22、21：14取勝。

李洋／王齊麟這次再戰日本組合，開賽連下4分有好的開始，但古賀輝／齋藤太一不僅展開反擊，於11：12更連拿4分逆轉，並取得20：19，麟洋配則化險為夷，並一鼓作氣連下3分，有驚無險先下一城。

麟洋配第二局克服3：5落後連取3分超前，再來就一路力保不失，頂多被古賀輝／齋藤太一追平，並在18：16領先再連續3分進帳，以直落二收下對戰2連勝。

李洋／王齊麟16強賽將對上世界排名第4、去年世錦賽冠軍馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯，雙方過去6次交鋒，麟洋配獲得4勝，近一次過招是今年4月亞錦賽，麟洋配演出3局逆轉勝。

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