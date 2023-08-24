晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平44轟重返全壘打王！ 卻緊急退場沒有回歸（影音）

2023/08/24 07:10

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天在雙重賽先發且在首局就敲出本季第44轟要回聯盟全壘打王頭銜，不過在第二局他就因手臂疲勞提前退場，且沒有再以打者身分回歸球隊。

大谷翔平在第一局投出三上三下還飆2K，1下就面對先發左投阿博特（Andrew Abbott）第一顆92.9英哩的速球，以高達115.7英哩的擊球初速，轟出右外野方向全壘打大牆外，賽季第44轟出爐，超越勇士歐森（Matt Olson）獨居聯盟全壘打王寶座。

而大谷翔平今天在做為投手時敲出的擊球初速達115.7英哩全壘打，也創下史上最快的紀錄。

大谷翔平44轟出爐。（法新社）

不過在次局大谷翔平在投出四壞保送後解決掉沃托（Joey Votto）就緊急退場，理由是因為手臂疲勞，大谷翔平在上一場先發後就因為手臂疲勞跳過一場先發，不過今天他的平均球速驟降至93.1英哩，比賽季平均慢了3.8英哩，且所有球種都有變慢的現象。

大谷翔平在第二局就緊急退場。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。