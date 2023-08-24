MLB》大谷翔平44轟重返全壘打王！ 卻緊急退場沒有回歸（影音）

Strike out two batters top of the first:

Hit your MLB-leading 44th homer bottom of the first:



Shohei Ohtani is INCREDIBLE. pic.twitter.com/471tCR23SY — MLB （@MLB） August 23, 2023

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天在雙重賽先發且在首局就敲出本季第44轟要回聯盟全壘打王頭銜，不過在第二局他就因手臂疲勞提前退場，且沒有再以打者身分回歸球隊。

大谷翔平在第一局投出三上三下還飆2K，1下就面對先發左投阿博特（Andrew Abbott）第一顆92.9英哩的速球，以高達115.7英哩的擊球初速，轟出右外野方向全壘打大牆外，賽季第44轟出爐，超越勇士歐森（Matt Olson）獨居聯盟全壘打王寶座。

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而大谷翔平今天在做為投手時敲出的擊球初速達115.7英哩全壘打，也創下史上最快的紀錄。

大谷翔平44轟出爐。（法新社）

不過在次局大谷翔平在投出四壞保送後解決掉沃托（Joey Votto）就緊急退場，理由是因為手臂疲勞，大谷翔平在上一場先發後就因為手臂疲勞跳過一場先發，不過今天他的平均球速驟降至93.1英哩，比賽季平均慢了3.8英哩，且所有球種都有變慢的現象。

大谷翔平在第二局就緊急退場。（美聯社）



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