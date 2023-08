MLB》大谷翔平開轟卻緊急退場！ 天使吞3連敗、主帥曝大谷傷情

大谷翔平退場後,天使在4局就被紅人逆轉吞下3連敗。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕天使與紅人今天雙重賽首戰,大谷翔平先發且開轟但提前退場,球隊在沒有他與楚奧特(Mike Trout)的情況下,以4:9遭紅人逆轉吞下3連敗。

大谷翔平今天先發只投1.1局送出2K、1BB後退場,在打擊上他首打席敲出賽季第44轟冠居聯盟,不過在投手身分退場的同時,他也因為檢查沒有繼續留在場上打擊,今天1打數1安打,2分打點,打擊率上升到3成05。

請繼續往下閱讀...

賽後總教練奈文(Phil Nevin)表示,大谷翔平只是手臂疲勞,但他們還在對大谷翔平進行檢查。奈文指出,賽前沒有任何跡象顯示大谷翔平有什麼狀況,但他坦言不喜歡大谷翔平在第二局展現的狀態。

大谷翔平今天在投手丘上表現明顯有異常,不僅所有球種的速度都有下滑,直球的最快球速甚至只有94.4英哩,整場均速93.1英哩,比賽季平均96.9英哩要慢上許多。

大谷翔平退場後改由左投安德森(Tyler Anderson)接手,他主投4.2局被打3支安打含1轟,失掉4分有1分自責分,送出3BB、5K吞敗,天使接下來的4任投手全數掉分,合計加起來被打了9分。

紅人隊在前三局以0:3落後,4局追回1分,5局大物克魯茲(Elly De La Cruz)敲出3分砲逆轉比數,7局包含克魯茲滿壘時的清壘三壘安打在內,一共轟下4分大局,天使在7下追回1分,但紅人9上再得1分,終場紅人就以9:4逆轉天使,賞給天使大軍3連敗。

克魯茲今天雖然苦吞3K,但剩下2個打席敲出1轟與1支三壘安打,灌進6分打點,史提爾(Spencer Steer)單場三安猛打打進2分打點。天使菜鳥沙努爾(Nolan Schanuel)今天接替大谷翔平的指定打擊位置,選到3次保送敲出1安上壘率百分百,生涯前5場出賽全部都有安打演出。

2023 first-rounder Nolan Schanuel has a five-game hitting streak to start his big league career with the @Angels. pic.twitter.com/DXGMYtLBNS