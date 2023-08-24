晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平開轟卻緊急退場！ 天使吞3連敗、主帥曝大谷傷情

2023/08/24 07:47

大谷翔平退場後，天使在4局就被紅人逆轉吞下3連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使與紅人今天雙重賽首戰，大谷翔平先發且開轟但提前退場，球隊在沒有他與楚奧特（Mike Trout）的情況下，以4：9遭紅人逆轉吞下3連敗。

大谷翔平今天先發只投1.1局送出2K、1BB後退場，在打擊上他首打席敲出賽季第44轟冠居聯盟，不過在投手身分退場的同時，他也因為檢查沒有繼續留在場上打擊，今天1打數1安打，2分打點，打擊率上升到3成05。

賽後總教練奈文（Phil Nevin）表示，大谷翔平只是手臂疲勞，但他們還在對大谷翔平進行檢查。奈文指出，賽前沒有任何跡象顯示大谷翔平有什麼狀況，但他坦言不喜歡大谷翔平在第二局展現的狀態。

大谷翔平今天在投手丘上表現明顯有異常，不僅所有球種的速度都有下滑，直球的最快球速甚至只有94.4英哩，整場均速93.1英哩，比賽季平均96.9英哩要慢上許多。

大谷翔平退場後改由左投安德森（Tyler Anderson）接手，他主投4.2局被打3支安打含1轟，失掉4分有1分自責分，送出3BB、5K吞敗，天使接下來的4任投手全數掉分，合計加起來被打了9分。

紅人隊在前三局以0：3落後，4局追回1分，5局大物克魯茲（Elly De La Cruz）敲出3分砲逆轉比數，7局包含克魯茲滿壘時的清壘三壘安打在內，一共轟下4分大局，天使在7下追回1分，但紅人9上再得1分，終場紅人就以9：4逆轉天使，賞給天使大軍3連敗。

克魯茲今天雖然苦吞3K，但剩下2個打席敲出1轟與1支三壘安打，灌進6分打點，史提爾（Spencer Steer）單場三安猛打打進2分打點。天使菜鳥沙努爾（Nolan Schanuel）今天接替大谷翔平的指定打擊位置，選到3次保送敲出1安上壘率百分百，生涯前5場出賽全部都有安打演出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。