MLB》大谷翔平開轟卻緊急退場！ 天使吞3連敗、主帥曝大谷傷情

大谷翔平退場後，天使在4局就被紅人逆轉吞下3連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使與紅人今天雙重賽首戰，大谷翔平先發且開轟但提前退場，球隊在沒有他與楚奧特（Mike Trout）的情況下，以4：9遭紅人逆轉吞下3連敗。

大谷翔平今天先發只投1.1局送出2K、1BB後退場，在打擊上他首打席敲出賽季第44轟冠居聯盟，不過在投手身分退場的同時，他也因為檢查沒有繼續留在場上打擊，今天1打數1安打，2分打點，打擊率上升到3成05。

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賽後總教練奈文（Phil Nevin）表示，大谷翔平只是手臂疲勞，但他們還在對大谷翔平進行檢查。奈文指出，賽前沒有任何跡象顯示大谷翔平有什麼狀況，但他坦言不喜歡大谷翔平在第二局展現的狀態。

大谷翔平今天在投手丘上表現明顯有異常，不僅所有球種的速度都有下滑，直球的最快球速甚至只有94.4英哩，整場均速93.1英哩，比賽季平均96.9英哩要慢上許多。

大谷翔平退場後改由左投安德森（Tyler Anderson）接手，他主投4.2局被打3支安打含1轟，失掉4分有1分自責分，送出3BB、5K吞敗，天使接下來的4任投手全數掉分，合計加起來被打了9分。

紅人隊在前三局以0：3落後，4局追回1分，5局大物克魯茲（Elly De La Cruz）敲出3分砲逆轉比數，7局包含克魯茲滿壘時的清壘三壘安打在內，一共轟下4分大局，天使在7下追回1分，但紅人9上再得1分，終場紅人就以9：4逆轉天使，賞給天使大軍3連敗。

克魯茲今天雖然苦吞3K，但剩下2個打席敲出1轟與1支三壘安打，灌進6分打點，史提爾（Spencer Steer）單場三安猛打打進2分打點。天使菜鳥沙努爾（Nolan Schanuel）今天接替大谷翔平的指定打擊位置，選到3次保送敲出1安上壘率百分百，生涯前5場出賽全部都有安打演出。

2023 first-rounder Nolan Schanuel has a five-game hitting streak to start his big league career with the @Angels. pic.twitter.com/DXGMYtLBNS — MLB Pipeline （@MLBPipeline） August 23, 2023

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