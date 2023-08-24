羽球世錦賽》台灣男雙狂！李哲輝／楊博軒扳倒世界第1 強勢殺進16強

台灣男雙李哲輝／楊博軒挺進16強。（資料照，記者方賓照攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣男雙李哲輝／楊博軒今以21：18、21：19扳倒世界排名第1的印尼強敵阿爾弗蘭（Fajar Alfian）／阿利安托（Muhammad Rian Ardianto），挺進世界羽球錦標賽16強。

台灣組合目前世界排名21，今對上大會頭號種子、世界排名第1的印尼人馬阿爾弗蘭／阿利安托，過往雙方4度碰頭，李哲輝／楊博軒4戰全輸，而且都是直落二吞下敗仗。

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今日首局李哲輝／楊博軒先以11：8進入技術暫停，下半局遭到對手強力反撲，印尼組合2度追平比數，不過在14：14平手下，李哲輝／楊博軒拉出6：2攻勢，最後成功先下一城。

次局，李哲輝／楊博軒雖然一開始落後，不過他們展現韌性，很快逆轉戰局，並先以11：9進入技術暫停，下半局印尼組合一度超前比數，但李哲輝／楊博軒拒絕延長戰線，馬上要回領先，接著打出強勢表現，取得20：16領先，握有4個賽末點，這時阿爾弗蘭／阿利安托連追3分回來，雙方僅剩1分差距，但關鍵時刻李哲輝／楊博軒沒再手軟，頂住壓力直落二贏下比賽，終於收下對戰首勝。

李哲輝／楊博軒耗費39分鐘力退印尼世界第1組合，挺進男雙16強，下一戰要對上南韓強敵姜敏赫／徐承宰，爭奪8強門票。

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