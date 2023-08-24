晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球世錦賽》台灣男雙狂！李哲輝／楊博軒扳倒世界第1 強勢殺進16強

2023/08/24 08:16

台灣男雙李哲輝／楊博軒挺進16強。（資料照，記者方賓照攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣男雙李哲輝／楊博軒今以21：18、21：19扳倒世界排名第1的印尼強敵阿爾弗蘭（Fajar Alfian）／阿利安托（Muhammad Rian Ardianto），挺進世界羽球錦標賽16強。

台灣組合目前世界排名21，今對上大會頭號種子、世界排名第1的印尼人馬阿爾弗蘭／阿利安托，過往雙方4度碰頭，李哲輝／楊博軒4戰全輸，而且都是直落二吞下敗仗。

今日首局李哲輝／楊博軒先以11：8進入技術暫停，下半局遭到對手強力反撲，印尼組合2度追平比數，不過在14：14平手下，李哲輝／楊博軒拉出6：2攻勢，最後成功先下一城。

次局，李哲輝／楊博軒雖然一開始落後，不過他們展現韌性，很快逆轉戰局，並先以11：9進入技術暫停，下半局印尼組合一度超前比數，但李哲輝／楊博軒拒絕延長戰線，馬上要回領先，接著打出強勢表現，取得20：16領先，握有4個賽末點，這時阿爾弗蘭／阿利安托連追3分回來，雙方僅剩1分差距，但關鍵時刻李哲輝／楊博軒沒再手軟，頂住壓力直落二贏下比賽，終於收下對戰首勝。

李哲輝／楊博軒耗費39分鐘力退印尼世界第1組合，挺進男雙16強，下一戰要對上南韓強敵姜敏赫／徐承宰，爭奪8強門票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。