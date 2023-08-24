MLB》被藍鳥交易18天後釋出 明星游擊手轉戰巨人首場狂敲3安4打點

德容今天在加盟巨人首戰就單場猛打者，敲出一發2分砲，單場灌進4分打點。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前明星游擊手德容（Paul DeJong）在今年被紅雀交易給藍鳥後，因表現不佳僅18天就被DFA（指定讓渡），今天他在被巨人簽下後的首場比賽，就繳出3安猛打還灌進4分打點，幫助巨人以8：6擊敗費城人避免系列賽遭橫掃。

德容在交易大限前被急需游擊手支援的藍鳥，以小聯盟右投史凡森（Matt Svanson）與現金換來多倫多，離開效力6個半季的紅雀隊，不料加盟藍鳥後德容水土不服，13場出賽44打席只敲出3支安打還沒有長打，吞下18K沒有選到四壞保送，打擊率跟上壘率同樣為0.068，藍鳥也在小畢歇特（Bo Bichette）因傷回歸後直接將德容給DFA後釋出。

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被釋出後的德容馬上找到新東家，巨人在昨天用大聯盟約把他給簽下，今天就讓他擔任對費城人的先發游擊打9棒，而他也在第二局就敲出一發左外野方向的2分砲，幫助巨人取得4：0領先。

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費城人在6下開啟反攻號角，史瓦柏（Kyle Schwarber）與透納（Trea Turner）「背靠背」開轟追回2分，7上巨人史雷特（Austin Slater）敲出帶有打點的二壘安打幫助球隊取得5：2領先。

9下巨人推出昨天救援失敗的終結者多法爾（Camilo Doval）登板，想不到他狀態依舊低迷，連續保送前2棒打者後，被哈波（Bryce Harper）敲出一發追平3分彈，兩隊戰成5：5平手，巨人也馬上將多法爾換下場，改由朱尼斯（Jakob Junis）登板。

原本9局費城人還有再見機會，不過史托特（Bryson Stott）左外野平飛球遭左外野手Wade Meckler美技接殺，接著波赫（Alec Bohm）一記中右外野的深遠飛球又遭史雷特美技接殺，2出局三壘有跑者時，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）也被三振無緣建功。

Two SPECTACULAR catches on back-to-back pitches in the bottom of the 9th pic.twitter.com/FtlEgjprWC — SFGiants （@SFGiants） August 24, 2023

10上費城人終結者金布瑞（Craig Kimbrel）登板放火，他面對前2棒打者投出四壞保送與觸身球保送，加上延長賽原本的二壘跑者導致形成滿壘局面，隨後德容豪不客氣地敲出中外野方向適時安打一棒打進2分，接著巨人再靠著高飛犧牲打打回1分取得8：5領先。10下費城人僅追回1分，終場以6：8吞敗。

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德容在今天無疑是巨人的致勝功臣，單場3安猛打，打回4分打點，且3支安打已經追平他在藍鳥出賽13場比賽的總和，避免巨人在系列賽3連戰遭費城人橫掃。目前巨人在外卡以66勝61敗與響尾蛇和紅人暫時並列第三名，但若紅人雙重賽第二戰贏球，那巨人將會跌落外卡。

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