晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》被藍鳥交易18天後釋出 明星游擊手轉戰巨人首場狂敲3安4打點

2023/08/24 08:24

德容今天在加盟巨人首戰就單場猛打者，敲出一發2分砲，單場灌進4分打點。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前明星游擊手德容（Paul DeJong）在今年被紅雀交易給藍鳥後，因表現不佳僅18天就被DFA（指定讓渡），今天他在被巨人簽下後的首場比賽，就繳出3安猛打還灌進4分打點，幫助巨人以8：6擊敗費城人避免系列賽遭橫掃。

德容在交易大限前被急需游擊手支援的藍鳥，以小聯盟右投史凡森（Matt Svanson）與現金換來多倫多，離開效力6個半季的紅雀隊，不料加盟藍鳥後德容水土不服，13場出賽44打席只敲出3支安打還沒有長打，吞下18K沒有選到四壞保送，打擊率跟上壘率同樣為0.068，藍鳥也在小畢歇特（Bo Bichette）因傷回歸後直接將德容給DFA後釋出。

被釋出後的德容馬上找到新東家，巨人在昨天用大聯盟約把他給簽下，今天就讓他擔任對費城人的先發游擊打9棒，而他也在第二局就敲出一發左外野方向的2分砲，幫助巨人取得4：0領先。

費城人在6下開啟反攻號角，史瓦柏（Kyle Schwarber）與透納（Trea Turner）「背靠背」開轟追回2分，7上巨人史雷特（Austin Slater）敲出帶有打點的二壘安打幫助球隊取得5：2領先。

9下巨人推出昨天救援失敗的終結者多法爾（Camilo Doval）登板，想不到他狀態依舊低迷，連續保送前2棒打者後，被哈波（Bryce Harper）敲出一發追平3分彈，兩隊戰成5：5平手，巨人也馬上將多法爾換下場，改由朱尼斯（Jakob Junis）登板。

原本9局費城人還有再見機會，不過史托特（Bryson Stott）左外野平飛球遭左外野手Wade Meckler美技接殺，接著波赫（Alec Bohm）一記中右外野的深遠飛球又遭史雷特美技接殺，2出局三壘有跑者時，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）也被三振無緣建功。

10上費城人終結者金布瑞（Craig Kimbrel）登板放火，他面對前2棒打者投出四壞保送與觸身球保送，加上延長賽原本的二壘跑者導致形成滿壘局面，隨後德容豪不客氣地敲出中外野方向適時安打一棒打進2分，接著巨人再靠著高飛犧牲打打回1分取得8：5領先。10下費城人僅追回1分，終場以6：8吞敗。

德容在今天無疑是巨人的致勝功臣，單場3安猛打，打回4分打點，且3支安打已經追平他在藍鳥出賽13場比賽的總和，避免巨人在系列賽3連戰遭費城人橫掃。目前巨人在外卡以66勝61敗與響尾蛇和紅人暫時並列第三名，但若紅人雙重賽第二戰贏球，那巨人將會跌落外卡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。