MLB》被藍鳥交易18天後釋出 明星游擊手轉戰巨人首場狂敲3安4打點

德容今天在加盟巨人首戰就單場猛打者,敲出一發2分砲,單場灌進4分打點。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕前明星游擊手德容(Paul DeJong)在今年被紅雀交易給藍鳥後,因表現不佳僅18天就被DFA(指定讓渡),今天他在被巨人簽下後的首場比賽,就繳出3安猛打還灌進4分打點,幫助巨人以8:6擊敗費城人避免系列賽遭橫掃。

德容在交易大限前被急需游擊手支援的藍鳥,以小聯盟右投史凡森(Matt Svanson)與現金換來多倫多,離開效力6個半季的紅雀隊,不料加盟藍鳥後德容水土不服,13場出賽44打席只敲出3支安打還沒有長打,吞下18K沒有選到四壞保送,打擊率跟上壘率同樣為0.068,藍鳥也在小畢歇特(Bo Bichette)因傷回歸後直接將德容給DFA後釋出。

被釋出後的德容馬上找到新東家,巨人在昨天用大聯盟約把他給簽下,今天就讓他擔任對費城人的先發游擊打9棒,而他也在第二局就敲出一發左外野方向的2分砲,幫助巨人取得4:0領先。

PAUL DEJONG WELCOME TO THE GIANTS pic.twitter.com/wLpriHeiMY

費城人在6下開啟反攻號角,史瓦柏(Kyle Schwarber)與透納(Trea Turner)「背靠背」開轟追回2分,7上巨人史雷特(Austin Slater)敲出帶有打點的二壘安打幫助球隊取得5:2領先。

9下巨人推出昨天救援失敗的終結者多法爾(Camilo Doval)登板,想不到他狀態依舊低迷,連續保送前2棒打者後,被哈波(Bryce Harper)敲出一發追平3分彈,兩隊戰成5:5平手,巨人也馬上將多法爾換下場,改由朱尼斯(Jakob Junis)登板。

原本9局費城人還有再見機會,不過史托特(Bryson Stott)左外野平飛球遭左外野手Wade Meckler美技接殺,接著波赫(Alec Bohm)一記中右外野的深遠飛球又遭史雷特美技接殺,2出局三壘有跑者時,瑞爾穆托(J.T. Realmuto)也被三振無緣建功。

Two SPECTACULAR catches on back-to-back pitches in the bottom of the 9th pic.twitter.com/FtlEgjprWC