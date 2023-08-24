MLB》遭認定「抹油」被趕出場 蘇亞雷斯喊冤：只用防曬乳...

教士蘇亞雷斯被認定使用違法外部物質，遭到驅逐出場。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕前日職阪神虎洋投、目前效力大聯盟教士隊的蘇亞雷斯（Robert Suarez），今天在第8局登板後援時，被裁判發現疑似使用外部物質，當場被驅逐出場。教士隊最後以4比0完封馬林魚，但蘇亞雷斯可能將面臨10場禁賽。

蘇亞雷斯在第8局上準備登板投球時，一壘審提克納（Todd Tichenor）上前檢查蘇亞雷斯的手，包含左手腕和手臂後，蘇亞雷斯沒有投任何一球就被趕出場。

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提克納說明，「我們當時正做例行性檢查。我們認為這太黏了，非常黏，他被趕出場了。」提克納也說，他無法確定確切的物質，但根據他的培訓內容，他認為這比松香還黏。

蘇亞雷斯賽後喊冤，強調沒有使用任何違法物質，他說只在手臂上用了防曬乳，因為今天是日場比賽，「不，我絕對沒有使用任何違法物質，任何被禁止的物質。」

教士隊今天靠魯戈（Seth Lugo）先發6局無失分好投贏球，魯戈收下今年第5勝；教士球星柏格茲（Xander Bogaerts）此戰揮出一發兩分砲；馬林魚強投阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）主投6.2局失4分，吞本季第11敗。

Oh awesome...Robert Suarez ejected for sticky substance pic.twitter.com/z9j34SM45n — Talking Friars （@TalkingFriars） August 23, 2023

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