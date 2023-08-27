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徐若熙暌違674天一軍登板 今日賽事預告與轉播

2023/08/27 06:39

徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有三場賽事轉播，首先是天使與大都會的比賽，此役，天使派出希爾賽（Chase Silseth）登板，對決卡拉斯可（Carlos Carrasco）；第二場賽事上演美中、美西龍頭強強之爭，遊騎兵塞揚強投薛哲（Max Scherzer）客場挑戰雙城萊恩（Joe Ryan）；第三場賽事為勇士踢館巨人，三連勝的勇士趁勝追擊，推上王牌左投佛里德（Max Fried），巨人則由R.沃克（Ryan Walker）應戰，究竟誰能拿下勝利，喜愛大聯盟的球迷記得鎖定轉播囉！

中職部分，今日同樣有兩場賽事，富邦將續戰味全，兩隊不約而同皆派出土投一較高下，其中好久不見的味全「龍之子」徐若熙再度重返一軍，要與富邦江國豪一較高下；另一地於洲際開打的統一兄弟之戰，統一交給江承諺，強碰兄弟泰樂，究竟哪兩隊能笑到最後，千萬不要錯過轉播！

此外，日本火腿和西武的三連戰進入尾聲，近況火燙的王柏融今日又會繳出什麼精彩表現，觀眾朋友們一定要在電視機前，幫「大王」加油！

MLB

07:00 天使@響尾蛇 緯來體育、愛爾達體育1台、華視

10:00 勇士@巨人 緯來體育 D-LIVE

日職

16:00 日本火腿@西武 ELEVEN2

中職

17:05 富邦悍將@味全龍 緯來育樂、愛爾達體育2台

17:05 統一獅@中信兄弟 緯來體育 

羽球世錦賽

18:00 BWF世錦賽 決賽  愛爾達體育3台

世界盃男籃

16:15 澳洲@德國  愛爾達體育1台

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