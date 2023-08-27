MLB》大谷翔平韌帶撕裂後首戰 紐媒對1現象感到驚訝：這從未見過...

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流巨星大谷翔平日前爆出右手尺側副韌帶（UCL）撕裂，「投手大谷」本季提前關機，但「打者翔平」仍將繼續上陣。天使昨天作客大都會的比賽，也是大谷受傷後的首度出賽，加上與千賀滉大上演「日本內戰」，使得比賽未開打前就話題性十足。

根據日媒《Full-Count》報導，昨天天使隊的球員休息室塞滿記者，甚至部分記者還必須排到外面的走廊；大都會也有類似情況，在總教練修瓦特（Buck Showalter）的記者會上，針對大谷與千賀對決的提問不斷被拋出。而在比賽場上，每當大谷的名字被呼喊時，球場內必定響起熱烈掌聲，當他9局上被敬遠時，現場所傳出的噓聲更是絲毫不亞於天使主場，可見大谷的影響力。

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昨天恰好也是大都會舉辦「日本文化遺產之夜」主題日，甚至連「華爾街日報」等財經媒體都前來爭相報導。《Full-Count》指出，這場比賽共吸引超過60名記者擠進球場，而儘管通常媒體席皆為自由席，但這次竟意外的有指定座位，這也讓紐約當地記者驚呼，「這樣的情況平常從未見過。」

大谷季後將成為自由球員，大都會也被視為爭取大谷加盟的潛在球隊，大都會球迷更直接在比賽中高喊「簽下大谷」，《Full-Count》表示，這種舉動對於紐約球迷來說可說是相當「異常」。儘管大谷來季恐怕無法二刀流，但只作為打者的他來到紐約，依舊能引起非比尋常的騷動。

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