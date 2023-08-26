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羽球世錦賽》球后安洗瑩的天下來了？ 力壓宿敵陳雨菲生涯首闖決賽

2023/08/26 23:12

安洗瑩。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕生涯尚未在世界羽球錦標賽封后的世界球后安洗瑩、中國好手陳雨菲，今天在女單4強賽狹路相逢，安洗瑩以21：19、21：15力退陳雨菲，收下對戰2連勝及生涯首張世錦賽決賽門票，將和3屆冠軍西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）爭金。

安洗瑩本季橫掃7座冠軍，並在8月擠下日本山口茜，登上球后寶座，而她去年世錦賽拿銅牌，為生涯最佳紀錄；陳雨菲則是在2021年拿下東京奧運金牌，世錦賽最佳成績是去年的銀牌，本屆也想追求生涯首金。

世界排名第3的陳雨菲對戰安洗瑩15次拿10勝，且曾是安洗瑩的剋星，最長對戰7連勝，只是21歲安洗瑩近年不斷尋求突破，今年6次交鋒拿下4勝。

安洗瑩在此次交手，首局取得13：7領先，只是陳雨菲回穩並打出9：3攻勢將戰線追平，但安洗瑩隨即還以顏色連下3分，再度將分數改寫為19：16，雖然陳雨菲又追到1分落後，卻因操之過急把球打掛網，安洗瑩獲得2個局點，即使浪費1個機會，仍是驚險先下一城。

安洗瑩在第二局雖然面臨落後，仍放慢節奏開始多拍跟陳雨菲周旋，在8：9下也連拿3分，以11：9領先進入技術暫停，陳雨菲雖一度又搶回領先，但15：14後突然遇到亂流，安洗瑩連續進帳7分，以直落二搶下勝利，並取得金牌戰門票。

生涯首次晉級決賽的安洗瑩，將跟前3次世錦賽決賽都贏球的西班牙瑪琳（Carolina Marin）爭金，雙方過去9次交手，小安拿下5勝，且近4次交手都贏球，有機會成為新科世界冠軍。

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