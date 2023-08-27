MLB》讓大谷當終結者？美媒列舉出「投手大谷」未來5大走向

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流巨星大谷翔平日前因右手肘尺側副韌帶撕裂，本季將不再上場投球，休季也可能因為要動TJ手術，導致明年賽季「投手大谷」報銷，對此美媒《CBS Sports》列舉出5個大谷未來作為投手的可能走向。

首當其衝當然是一切照舊，讓大谷繼續待在日常先發輪值內，但如果大谷最終得進行TJ手術，他明年勢必無法投球，這也恐影響他的生涯長期規劃。《CBS Sports》指出，雖然大谷生涯6個賽季僅去年達到符合一般先發投手的局數（166局），且生涯86場先發有33場是投5休1，有52場是休息6天以上，但保守使用的策略很明顯無法為他的健康帶來最佳效果。

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既然保守策略無法帶給大谷健康上的幫助，《CBS Sports》建議直接將大谷的工作量減少。他仍是名先發投手，只不過每次先發間隔的時間拉得更長，可能多至8到10天，如此一來有望能降低大谷的疲勞，但同時還是無法百分百保證這會讓大谷的手臂比較健康。

《CBS Sports》還提出，大谷也可效法名人堂投手史莫茲（John Smoltz），從先發轉戰後援。《CBS Sports》認為以大谷的直球與先發得出色表現，毫無疑問能成為一名高宰制力的終結者。但核心問題仍是大谷能否保持健康，以後援投手因短局數更大量催速球的情況，這對大谷恐怕是換湯不換藥。

而成為「開局投手」也是選項之一，儘管《CBS Sports》認為這是大谷不太可能接受的選項，但這等同於賦予大谷比後援角色還輕的工作量，也讓他的先發日期可以定調。可以合理推斷大谷不想接受，但再次面對嚴重手肘傷勢，或許「投手大谷」可能會對未來產生不同想法。

最極端的選項就是讓「投手大谷」徹底關機，這取決於大谷的撕裂傷有多嚴重，以及是否需要手術。不過《CBS Sports》直言，很難想像大谷在投手丘的日子已經結束，但仍不難想像未來他擔任投手的情況會與過去不同，而這一切都得等到休賽季，才會有個清晰的解答。

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