羽球世錦賽》年輕真好！22歲昆拉武特逆轉「龍王殺手」連兩年晉決賽

昆拉武特。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第3的泰國一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）今天凌晨在世界羽球錦標賽，以18：21、21：13、21：14逆轉世界排名第9的印度好手普蘭諾伊（Prannoy H. S.），連兩年挺進世錦賽男單決賽。

22歲的昆拉武特曾在世青男單締造3連霸，去年就已經搶下世錦賽亞軍，本季則於印度公開賽、泰國公開賽封王，也被看好未來能成為世界球王。

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昆拉武特在8強賽就逆轉台灣好手王子維；普蘭諾伊更狂，以13：21、21：15、21：16逆轉丹麥地主球王安賽龍（Viktor Axelsen），生涯首次挺進4強。

昆拉武特、普蘭諾伊僅在去年全英公開賽首輪交鋒，由昆拉武特獲得勝利，如今在丹麥皇家體育館狹路相逢，普蘭諾伊在4：5落後下，一鼓作氣連下7分，更是一度領先多達8分，即使昆拉武特試圖追近，印度名將依舊先下一城。

只是，年輕的昆拉武特在第二局不僅克服0：4落後翻轉戰局，並在15：13領先連下6分，將戰線延長，且他決勝局持續壓制普蘭諾伊，繼前役81分鐘逆轉王子維，此仗則打76分鐘又演逆轉，連兩年挺進冠軍賽，證明年輕真好。

值得一提的是，世錦賽自1977年以來，泰國尚未有男單選手拿下冠軍，昆拉武特有機會再度寫下歷史。

普蘭諾伊。（法新社）

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