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男籃世界盃》中國慘敗李凱爾抱蛋 郭艾倫籲球迷別網路霸凌

2023/08/27 06:49

李凱爾（左）。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023年男籃世界盃，中國隊初登場慘遭塞爾維亞痛宰42分，NBA歸化球員李凱爾得分掛蛋，引發媒體與球迷猛烈批評，因傷無緣國家隊的明星控衛郭艾倫隔空送暖，公開呼籲各界別網路霸凌，多為場上辛苦奮戰的球員們加油。

原名安德森（Kyle Anderson）的李凱爾，昨披中國戰袍先發上陣近26分鐘，9投0中沒有得分，僅貢獻4籃板、4助攻、1抄截，正負俱-35為全場最低，如此糟糕的表現，引發極大争議，《網易體育》等中媒形容：「中國男籃史上第一個歸化世界盃首秀演砸了」、「中國男籃創造了一項恥辱紀錄」、「歸化球員李凱爾的表現讓人無比失望」，對此郭艾倫相當感慨，賽後希望球迷能繼續支持李凱爾，「一場比賽說明不了什麼，沒有人比我更感同身受，如果說有，我能加個周琦，哈哈。」

同樣曾因國際賽表現欠佳而飽受批評的郭艾倫，不忘以過來人經驗強調：「我來就是給我的兄弟們加油的，我知道他們很苦很累。打得不好，他們的心情比你們還難受，想死的心都有。上屆世界盃，我有一場沒打好，打委內瑞拉當天晚上一晚沒睡，一分鐘都沒睡。誰給我說話，我都不想聽見了。我希望大家不要給球員這麼多的壓力，多一些加油，少一些謾罵。」

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