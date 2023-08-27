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美網》逆境就是最佳導師！喬科維奇強勢回歸拚大滿貫24冠

2023/08/27 06:50

喬科維奇。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023美國網球公開賽週一開打，這是喬科維奇（Novak Djokovic）自2021年以來強勢回歸，力拚大滿貫男單24冠的塞爾維亞名將受訪時直言，逆境就是最佳導師！

上月溫布頓錦標賽冠軍戰，36歲的喬科維奇錯失6 ：1絕佳開局，激戰5盤慘遭西班牙年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）大逆轉；只不過，先前辛辛那提決賽，這位「三巨頭」中唯一活躍賽場的老將甜蜜復仇，克服次盤搶7賽末點，最終戲劇性贏得再創歷史紀錄的第39座ATP千分大賽金盃。如今美網大戰前夕，第2種子喬帥透露動力依舊，「我喜歡競爭，仍然日復一日地督促自己，在比賽當中度過這些時刻，練習、犧牲和承諾。 」他將在首輪迎戰法國穆勒（Alexandre Muller），可望旗開得勝。至於後輩艾卡拉茲則直言，這位傳奇巨星的鬥志頑強，總能帶給對手沉重壓力，「他從不放棄，這可能是他所擁有的最重要的東西。 」

經驗豐富的喬科維奇解釋，在球場上遭遇逆境挫折，反而是從中學習成長的最好機會，「你試著在戰術上擊敗對手，也必須與心魔抗爭，包括自我懷疑、緊張，以及激戰中所發生的任何事。我所保持的態度，就是奮戰到底不接受失敗。 」

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