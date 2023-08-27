街舞》捷運盃大賽霹靂舞Battle賽 逾80組舞林高手精彩較勁

霹靂舞Battle賽冠軍Looperz。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2023捷運盃街舞大賽為響應嘻哈文化50週年，擴大於北投機廠舉辦為期兩個週末的嘻哈嘉年華，上週已結束排舞賽初賽，週六則進行排舞賽Adult組決賽，以及霹靂舞2 on 2 Battle賽，場面相當熱鬧。

霹靂舞將成為2024巴黎奧運競賽，帶動這項運動盛行，捷運盃身為街舞競賽領頭羊，霹靂舞Battle賽吸引超過80組舞林高手報名參賽，競爭十分激烈，精彩演出也引起全場驚呼連連，最終評審們選出本屆排舞賽Adult組冠軍為Saucy Mochi、亞軍為Iron gyal、季軍為FLEXIBLE；霹靂舞2 on 2 Battle賽冠軍由Looperz奪下，亞軍為soul musician，季軍則是City4 Kirin。其中奪冠的Looperz表示，去年就來報名捷運盃，卻在海選階段就遭淘汰，兩人為此苦練一年，說好一定要晉級、甚至要拿冠軍，如今終於雪恥圓夢，「我們今年抱著很強的企圖心，目標絕不只是晉級，就是要證明自己的實力。」

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霹靂舞亞軍soul musician則認為，一到場館就有種嘻哈50年的感覺，比賽氣氛非常不同，「主辦單位邀請觀眾來看我們比賽，產生很大的應援能量，無論我們是否失敗或成功，沒跟上音樂節奏，或者動作無法讓人理解，至少都可以感受到被肯定和支持。」

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