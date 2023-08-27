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MLB》大谷翔平抽筋後曾拒絕MRI檢查 天使總管透露傷勢情況

2023/08/27 07:29

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平近日手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂傷勢，本季不再投球，天使球團成為眾矢之的，總管米納斯安（Perry Minasian）今受訪表示，大谷翔平與經紀公司曾在月初拒絕MRI檢查。

米納斯安今在天使與大都會賽前被大批媒體包圍，透露大谷翔平的傷勢情況，提到大谷在美國時間8月3日與水手的比賽出現抽筋的情況後，球團曾建議他進行MRI檢查，不過被大谷以及其經紀團隊拒絕，「我能理解為什麼，只是手指抽筋，他們不覺得需要進行影像檢查。」

大谷翔平在六天後再度對巨人先發，投了6局用了97球無責失，順利收下本季第10勝，不過隨後就因疲勞跳過一次登板，接著就是23日面對紅人僅投1.1局就退場，最後成為他本季最後一場先發。

大谷翔平在手肘韌帶撕裂後尚未對外接受訪問，他的傷勢情況持續成為外界關注焦點，米納斯安今仍然未透露太多細節，如撕裂程度等等，不過他提到，這次的情況跟2018年大谷的UCL首度撕裂時不太一樣。

米納斯安表示，此次的撕裂是在不同位置、有不同症狀，並持續強調天使球團與大谷翔平之間的信任，「我們的教練團都會與球員溝通、我們相信選手，當然這次的事件很不幸，沒有人想要它發生，但受傷也是棒球的一部份，總是會遇到的。」

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