MLB》水手單場7轟打爆皇家 J-Rod超越A-Rod創隊史最速50轟

J-Rod超越A-Rod,創下水手隊史最速50轟的紀錄。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕水手今天對戰皇家砲聲隆隆,上演7發全壘打煙火秀,追平隊史單場最多,「J-Rod」J.羅德里奎茲(Julio Rodriguez)也打破「A-Rod」A.羅德里格茲(Alex Rodriguez)紀錄,成為水手最速50轟的球員,水手終場以15:2大勝,收下2連勝。

水手此役打擊大爆發,除了全場狂掃13安之外,更出現7發全壘打,其中赫南德茲(Teoscar Hernandez)單場雙響砲,包含一發滿貫彈,1人就灌進6分打點。這也是水手相隔21年、第5度達成這項壯舉。

水手少主J.羅德里奎茲今天在5局下敲出左外野2分砲,本季第22轟出爐,更將他的連續安打場次推進至11場。他共花了256場就達成生涯50轟,超越了「A-Rod」的269場,刷新水手隊史最速50轟的紀錄。

水手26歲先發右投秀吉爾伯特(Logan Gilbert)主投7局只被敲出2支安打失1分,另有7次三振和1次保送,勇奪本季第12勝;皇家32歲老將萊爾斯(Jordan Lyles)先發3局挨3轟狂失7分,苦吞聯盟最多的第15敗。

Julio Rodríguez becomes the fastest player in Mariners history to reach 50 home runs! pic.twitter.com/mpLUJZ9XsD