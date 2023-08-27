MLB》水手單場7轟打爆皇家 J-Rod超越A-Rod創隊史最速50轟

J-Rod超越A-Rod，創下水手隊史最速50轟的紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕水手今天對戰皇家砲聲隆隆，上演7發全壘打煙火秀，追平隊史單場最多，「J-Rod」J.羅德里奎茲（Julio Rodriguez）也打破「A-Rod」A.羅德里格茲（Alex Rodriguez）紀錄，成為水手最速50轟的球員，水手終場以15：2大勝，收下2連勝。

水手此役打擊大爆發，除了全場狂掃13安之外，更出現7發全壘打，其中赫南德茲（Teoscar Hernandez）單場雙響砲，包含一發滿貫彈，1人就灌進6分打點。這也是水手相隔21年、第5度達成這項壯舉。

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水手少主J.羅德里奎茲今天在5局下敲出左外野2分砲，本季第22轟出爐，更將他的連續安打場次推進至11場。他共花了256場就達成生涯50轟，超越了「A-Rod」的269場，刷新水手隊史最速50轟的紀錄。

水手26歲先發右投秀吉爾伯特（Logan Gilbert）主投7局只被敲出2支安打失1分，另有7次三振和1次保送，勇奪本季第12勝；皇家32歲老將萊爾斯（Jordan Lyles）先發3局挨3轟狂失7分，苦吞聯盟最多的第15敗。

Julio Rodríguez becomes the fastest player in Mariners history to reach 50 home runs! pic.twitter.com/mpLUJZ9XsD — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） August 26, 2023

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